Nella sfida Pancalli-Buonfiglio spunta il terzo uomo Carraro 

Roma. Alla fine l’ha fatto davvero. Franco Carraro ha presentato la candidatura alla presidenza del Coni allegando una memoria legale sulla propria eleggibilità. L’ex presidente del Comitato Olimpico (dal 1978 al 1987) ha anche inviato per mail agli 81 grandi elettori il suo programma. Carraro, che ha 85 anni, è membro onorario del Cio ed è stato, tra gli altri incarichi, presidente della Federcalcio oltre che ministro del Turismo e Spettacolo e sindaco di Roma. Il suo ingresso sposta gli equilibri tra i due favoriti Luciano Buonfiglio (presidente di Federcanoa, appoggiato da Giovanni Malagò) e Luca Pancalli (numero uno uscente del Cip). Gli altri candidati sono Duccio Bartalucci (ex ct Fise), Ettore Thermes (velista), Giuseppe Macchiarola (ex medico delle Nazionali di boxe), Mauro Checcoli (ex presidente Fise) e Carlo Iannelli, padre di Giovanni, ciclista morto per una caduta in gara nel 2019.

