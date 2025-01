Nella scuola spazio a teatro, yoga e corsi di difesa personale 

Corsi di yoga e difesa personale, laboratori teatrali e lezioni di inglese. Sono questi i progetti sperimentali inseriti nel programma didattico 2024/2025 dell’istituto comprensivo di Dolianova rivolti ai bambini della scuola materna, delle elementari e i ragazzi delle medie. Le attività saranno realizzate da personale esterno alla scuola. Il “Progetto yoga” è rivolto alle sezioni A,B e C della scuola dell’infanzia di Santa Maria (60 bambini) che frequenteranno anche i laboratori teatrali a cura della compagnia “Il Salto del Delfino” di Dolianova. Alle seconde classi della scuola primaria (sezioni A,B,C e D) è invece destinato il corso di difesa personale che coinvolgerà 80 alunni. Per i ragazzi delle scuole medie, si punta invece sul potenziamento delle conoscenze linguistiche con il progetto “Improve your English”. Complessivamente saranno coinvolti nelle attività 464 alunni. Per l’attivazione dei corsi, la scuola ha ottenuto un contributo di 6mila euro dal Comune. I nuovi progetti di sperimentazione didattica si aggiungono ad altre attività che l’Istituto manda avanti da anni come “La Scuola nel bosco”, un programma di educazione ambientale in collaborazione con Forestas con lezioni e laboratori all’aperto nelle oasi naturalistiche del territorio.

