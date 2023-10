Nella scuola sarda le dirigenze “pesanti” sono degli uomini  

La scuola è delle donne, ma in Sardegna è vero solo in parte. Le quote blu , che il ministero ha tirato fuori come preferenza nei concorsi per presidi, a differenza del resto d’Italia, nell’Isola non valgono. Perché la differenza numerica che si nota tra uomini e donne in cattedra, dalla scuola dell’infanzia in su, non ha corrispondenza in presidenza. I maschi sono sempre in minoranza ma sono ben radicati nella dirigenza, nei posti che contano, dalla secondaria di primo grado in su.

Le cifre

Qualche numero per capire: dalla Maddalena a Capo Teulada si contano 221 direttori scolastici. Di questi 139 sono femmine (59%)e 82 maschi (41%). Nel Cagliaritano sono 110: 72 donne e 38 uomini. Dai dati degli insegnanti emerge una differenza tra i generi molto più marcata: su circa 28 mila docenti, 22 mila sono donne (80%). Segno di una presenza più massiccia degli uomini nelle posizioni apicali, soprattutto nelle superiori.

I dirigenti

Anche per per questo, nei concorsi che presto saranno banditi, non si può parlare di quote blu . Massimo Depau associazione nazionale presidi, spiega il perché: «In Sardegna non esistono quote blu . Il ministero ha precisato che il genere meno rappresentato verrà favorito a parità di punteggio. Tra l’altro, non è nemmeno facile determinarle, se è vero che il concorso prevede diverse prove. Magari il problema si pone in altre regioni, ma non qui nell’Isola».

In Sardegna, tuttavia, il dato propende dalla parte delle donne se si guarda il bacino da cui i dirigenti scolastici provengono, cioè quello degli insegnanti: «Nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è raro trovare un maestro. Molte presidi sono ex maestre. Dalle secondarie di primo grado inizia la presenza dei dirigenti scolastici uomini». Anche se, con i tagli delle autonomie, anche la Sardegna rischia di pagare un prezzo altissimo sull’altare del dimensionamento. Il responsabile regionale dell’associazione dei presidi spera che presto vengano sbloccati i concorsi, visto che molte autonomie sono governate da reggenze: «Questi incarichi coincidono con il numero delle autonomie a rischio taglio, circa 45. L’auspicio è che escano i concorsi e che, soprattutto, vengano espletati. Oggi i presidi sono 221»,conclude De Pau: «Se l’anno prossimo andranno in pensione una dozzina di colleghi, in Sardegna i dirigenti saranno 210. E saranno necessarie 18-20 reggenze, dopo il taglio dei 45».

Il sindacato

La riflessione di Elena Valurta, segretario regionale della Flc Cgil, entra anche sul ruolo sociale delle donne nella scuola e su ciò che è diventato consuetudine: «La norma sulle cosiddette quote blu esisteva già e si fa riferimento, a parità di punteggio e di titoli, al genere meno rappresentato quando la differenza è superiore al 30 per cento», dice Valurta. «In Sardegna non c’è questa differenza e quindi la preferenza cui fa riferimento la legge non sarà utilizzata proprio perché non scatta la differenza del 30 per cento tra i due generi, cosa che invece accade in molte regioni nel resto d’Italia. Da noi, a parità di titoli e di punteggio va avanti il più giovane». Ma pure alla Cgil sollevano la questione della maggioranza femminile: «Gli uomini, che dalle scuole secondarie popolano le cattedre sarde, ambiscono in generale a lavori di maggiore visibilità. La presenza maschile nella dirigenza pesca da quel bacino d’utenza: infatti gli uomini in Sardegna non sono tanti quante sono le donne, ma non sono neppure una pattuglia sparuta. E conferma che gli uomini ci sono, anche nella scuola, nelle posizioni di vertice. Per le donne è l’attività che meglio di tutte pare conciliare alla perfezione, come accade da sempre, il lavoro e la famiglia. Pertanto», chiosa la responsabile regionale della Cgil Scuola, «parlare di quote blu fa sorridere, o forse è una formula rubata al gossip».

