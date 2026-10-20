Nella scuola Primaria apre “L’aula dei sogni” 

Tavoli tondi marroni e sedie bianche. Sulle pareti, sempre marroni, frasi come "Solo chi sogna può volare" e "Se puoi sognarlo, puoi farlo". E poi tanti libri, tele da dipingere, album da disegno e colori di ogni tipo. Nella scuola primaria di Baratili San Pietro da ieri c'è un'aula speciale dedicata ai sogni. L’istituto scolastico è risultato vincitrice del concorso legato al progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle", promosso da Pan di Stelle, brand di Barilla.La scuola si è aggiudicata il premio "Aula dei sogni", un'iniziativa didattica interdisciplinare e modulare che offre strumenti digitali avanzati per allestire uno spazio aperto e stimolante.

Ieri mattina c'è stata l'inaugurazione dell'aula che verrà utilizzata da tutti i bambini. Erano presenti anche i referenti del progetto. Per partecipare al concorso i piccoli studenti delle scuole di tutta Italia dovevano scrivere su un foglio chi avrebbero voluto diventare da grandi. Alla commissione è piaciuta l'idea di Dante, un piccolo alunno della scuola, che ha scritto di voler diventare un wrestler. L'obiettivo del progetto è proprio quello di mostrare ai bambini la forza dei sogni e l'importanza di seguire le proprie aspirazioni. (s. p.)

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