Nella scuola primaria apre la biblioteca “Ali di carta” 

È un piccolo gioiello, uno scrigno che custodisce tanti tesori, la mini biblioteca “Ali di carta” inaugurata ieri nella scuola primaria di via Alghero, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e nell’ambito del progetto The Free Little Library.L’iniziativa è stata promossa e curata dalle insegnanti Roberta Isola ed Elisabetta Murru.

Al taglio del nastro c’erano alcuni musicisti e scrittori che, insieme ai bambini, hanno animato una serie di laboratori aperti. Ha arricchito la giornata anche un’esposizione di libri e albi illustrati per ragazzi, autografati dagli autori e la mostra “I libri per la scuola elementare dal 1850 ai nostri giorni” con alunne e alunni che si sono calati nel ruolo di guida per i visitatori.

Un ricco programma che ha visto inoltre i bambini impegnati ad accogliere gli ospiti, tra cui l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, e l’assessora alle periferie Tiziana Cogoni. C’erano anche l’associazione xulturale Minuscola, Arcoiris, la responsabile della biblioteca comunale Rosa Cogoni e suor Erika della scuola materna di Santa Teresa.Ciascuno di loro» ha spiegato la dirigente Aurelia Orrù, «ha contribuito a donare i libri che arricchiranno la libreria oggi inaugurata. È stata una mattinata bellissima».

