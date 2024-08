Nella scuola nuovi tagli in vista 

Come ogni anno, con preoccupante puntualità, compare all’orizzonte la scure dei tagli alle autonomie scolastiche nel piano di dimensionamento scolastico provinciale di Nuorese e Ogliastra. Questa volta lo fa con largo anticipo e sotto l’ombrellone delle vacanze estive. A riaccendere l’allarme una nota del commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, che chiede un incontro con l’assessora regionale all’Istruzione Ilaria Portas, «da tenersi a Nuoro, alla presenza di tutte le istituzioni locali e scolastiche impegnate a difesa della scuola e di un’offerta formativa di qualità».

L’allarme

Un altro anno infatti è passato dalle battaglie di settembre con studenti e comunità nuoresi mobilitati per salvare le autonomie scolastiche nel centro dell’Isola, come ad esempio quella del liceo Asproni di Nuoro, senza che la Regione sia riuscita ad approvare una legge sull’istruzione che tenesse conto delle peculiarità. A rischio, per il 2024-25 ci sarebbero tante autonomie dalle scuole primarie di Bolotana da accorpare con Macomer o la Maccioni a Nuoro con l’istituto Podda, o in altri realtà come Villagrande con Lanusei, Siniscola, e poi l’istituto globale di Jerzu.

La richiesta

«L’assetto della rete scolastica della provincia di Nuoro per l’anno scolastico 2024-25 subirà forti ripercussioni con accorpamenti e soppressioni nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo - denuncia Tidu - poiché l’applicazione di tali norme potrà produrre ulteriori effetti negativi sulle autonomie scolastiche dei territori già disagiati per ragioni geografiche e socio-economiche. Si ritiene necessario avviare un confronto nella consapevolezza che sia necessario porre in essere ogni sforzo utile a contrastare decisioni che vanno a penalizzare i presidi scolastici dell’intera Isola, ma soprattutto la provincia di Nuoro. Si ritiene opportuno promuovere un’azione sinergica con la Regione in modo da arginare tali drastiche conseguenze - conclude Tidu - con l’auspicio che la richiesta di questo territorio possa esser condivisa e accolta con l’incontro che si intende promuovere».

