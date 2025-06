Nella scuola di via Firenze genitori e figli danzano insieme a scuola 

Genitori e figli danzano insieme a scuola. La singolare iniziativa è della scuola di via Firenze nell’ambito del progetto Mus, che ha trasformato le aule in laboratori d’arte, musica, teatro e movimento. Un percorso cominciato già lo scorso anno alla scoperta della bellezza, affiancati da artisti professionisti che li accompagnano in un viaggio creativo capace di arricchire il cuore e la mente.

Il percorso Mus-e si sviluppa in tre anni consecutivi, all’interno dell’orario scolastico, con cicli laboratoriali di circa 16 settimane per ogni classe.

«Un aspetto fondamentale del progetto», spiega l’insegnante Elisabetta Fois, «è l’incontro conclusivo con le famiglie, un’occasione preziosa per aprire le porte della scuola e condividere quanto costruito con gli artisti: non una semplice “recita” ma un momento partecipato, in cui anche i genitori diventano protagonisti, entrando in gioco insieme ai figli, con leggerezza, creatività e tanta emozione». Durante l’ultima lezione ogni bambino era accompagnato da almeno un genitore, che si è reso disponibile a interagire attivamente con i piccoli, non solo seguendo i ritmi proposti ma anche cimentandosi con entusiasmo in semplici sequenze di movimento ispirate alla capoeira.

