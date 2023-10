Nella scarpata  con l’auto 

Drammatico incidente stradale ieri mattina sulla Statale 125, all’altezza di Castiadas. Una donna ha perso il controllo della sua Mini One auto che è volata sulla banchina di cemento e poi sulla scarpata dove si è adagiata dopo essersi rovesciata. Un brutto incidente con la conducente, Cinzia Timpanari, 46 anni, di Sinnai, che è stata subito soccorsa da alcuni automobilisti in transito e poi dal personale medico del 118: ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. La prognosi si conoscerà con la conclusione degli accertamenti clinici eseguiti al Policlinico di Monserrato dove la donna si trova attualmente ricoverata.

Sul posto è subito arrivata anche una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di San Vito che coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della compagnia di Sarrabus, hanno effettuato i rilievi di legge. Si sta cercando di verificare responsabilità di altri automobilisti: ipotesi che al momento non sarebbe emersa.

L’incidente si è verificato alle 8,30 all’altezza del 30° chilometro dell’Orientale. Cinzia Timpanari era alla guida di una Mini One che viaggiava in direzione Muravera. Arrivata all’altezza di Castiadas, l’auto ha sbandato, schizzando sulla banchina di cemento a lato della carreggiata e poi volando nella sottostante scarpata dopo si è capovolta sugli arbusti. (r. s.)

