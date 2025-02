Nella ripresa la ferrini stacca la spina, il Villasimius ribalta tutto e cala il poker 

ferrini 1

Villasimius 4

Ferrini (3-5-2) : De Luca; Boi, Bonu, Mancusi; G. Zedda (6’ st Serra, 38’ st Antić), Dore, Usai, Carboni, Manca (11’ st Serrau); Podda, Piroddi. In panchina Pani, Corona, Bile, Carta, Lecca, Mele. Allenatore Mura.

Villasimius (4-3-3) : Arrus; E. Zedda, Magnín, Fernández, Loi; Valentini (43’ pt Marci), Arnaudo, Melis; Beugré (42’ st Floris), Igene (30’ st Oli Oro), Argiolas. In panchina González, Ganzerli, Vitale, Ragucci, Ghiani, Miranda. Allenatore Manunza.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 42’ Podda (r); nella ripresa 2’ e 38’ Argiolas, 25’ Melis, 44’ Oli Oro.

Note : ammoniti Usai, Bonu, Marci, E. Zedda, Arnaudo.

Dopo 36 giorni il Villasimius torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante: poker sul campo della Ferrini. I sarrabesi si rilanciano in classifica, i cagliaritani non sfruttano i risultati favorevoli dagli altri campi (sconfitte le ultime sei, escluso lo 0-0 del Barisardo).

La partita

Per la seconda volta dall’arrivo di Pier Paolo Mura come allenatore la Ferrini si schiera col 3-5-2, anziché a quattro. Al 17’ angolo di Melis sul secondo palo, colpo di testa di Igene e parata in presa alta di De Luca. Il match si sblocca in favore dei padroni di casa in chiusura di primo tempo: fallo di mano di Fernández e calcio di rigore con Podda che spiazza Arrus e fa 1-0.

Ma dopo l’intervallo il Villasimius avvia il gran ribaltone, pareggiando subito: tempo 2’ dal rientro in campo e l’ex Matteo Argiolas fa partire un cross a rientrare che non trova nessuna deviazione e finisce in rete.

Il sorpasso

Al 25’ il vantaggio ospite, con una gran punizione dal limite di Luca Melis che scavalca la barriera e si insacca. La Ferrini cerca di ritrovare quantomeno il pareggio, ma nel finale subisce altri due gol: il primo lo realizza ancora Argiolas, ex ispiratissimo, che al 38’ su rilancio del portiere Arrus diventato assist conclude alla perfezione e firma la sua doppietta. Nel finale, in contropiede, è il subentrato Oli Oro a completare il poker per la squadra di Manunza.

