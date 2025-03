Nella residenza per anziani arrivano libri, racconti e giochi 

Sta per partire “Ligendi, gioghendi e arrexonendi cun is ajajus e is ajajas de sa residenza San Giovanni”, iniziativa di valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale che si svolgerà mensilmente da marzo a settembre 2025. Sarà l’occasione per riscoprire e preservare il patrimonio linguistico e culturale di Pabillonis attraverso la lettura di racconti in lingua sarda, detti antichi e giochi. Si comincia il 14 marzo, poi si va avanti l’11 aprile, il 16 maggio, il 13 giugno, l’11 luglio e il 26 settembre. Le attività, previste nella residenza per anziani, rientrano nel progetto “Legger…mente insieme” e sono promosse da cooperativa Agorà, Biblioteca comunale, Sistema Bibliotecario Monte Linas e Sportello della lingua sarda, quest’ultimo curato da Carla Asunis.

«Ogni appuntamento sarà mirato alla socializzazione: si leggerà, si scherzerà e si giocherà con gli ospiti della residenza», spiega Michela Pistis, bibliotecaria del paese. La direttrice del Sistema Monte Linas, Beatrice Arangino, dice: «L’obiettivo è trascorrere momenti piacevoli in compagnia attraverso una lettura, una chiacchierata o uno scambio di opinioni e idee. Vogliamo suscitare interesse negli anziani e ridurre la distanza tra loro e la biblioteca, incentivando anche il prestito dei testi a quanti manifestano il desiderio di leggere in autonomia». Angela Pinna, direttrice della residenza, aggiunge: «Sono contenta che il paese si stia prendendo cura dei nostri anziani. Anche giovedì i bambini delle scuole sono venuti a portare gioia e coriandoli».

