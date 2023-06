Nella più grande foresta tra cervi, rapaci e cinghiali I segreti di Gutturu Mannu in un dedalo di emozioni 

Nel sudovest della Sardegna, visibile dalle fotografie aeree come una grande macchia verde, si allarga l’immensa foresta di Gutturu Mannu. I numeri della sua estensione parlano della più grande foresta mediterranea, di 30 mila ettari di vegetazione senza soluzione di continuità, ma i numeri non possono raccontare l’occulta complessità dei boschi del Parco omonimo e della Riserva di Monte Arcosu. Come si può ridurre ad un dato l’immensità di questa architettura vegetale che abbraccia le pendenze delle montagne, percorsa nella sua oscurità dai cervi fuggenti e dal fantasma del gatto selvatico, dove il silenzio è rotto dai bramiti e dal grufolare dei cinghiali, dallo scorrere incessante dei torrenti e dal richiamo dei rapaci? Solo muovendosi per la ragnatela fitta e dimenticata dei suoi sentieri è possibile farsi un’idea della vita multiforme e celata della foresta, strappando dall’oblio i segni dei popoli che la hanno abitata, testimoniati da qualche muro coperto dal muschio e nascosto dalle fronde.

Gutturu Mannu

Nel cuore del Parco si stende il Rio di Gutturu Mannu che, nel suo nome, racconta già il suo grande correre per lunghe gole. Una strada sterrata collega Santadi con la chiesina di Santa Lucia di Uta: le buche impongono una progressione lenta, dove la guida è turbata dalla magia del bosco. A metà della strada si incontra una deviazione per Faneuas: qui termina vicino al fiume, nei pressi di una sorgente pura e deliziosa, dove parte il sentiero per raggiungere la vetta più aspra della zona, segnato dall’Agenzia Forestas: Monte Lattias. E qui, sulla sponda opposta alla preziosa sorgente, nella rovina del bosco si distinguono i profili di circoli di muri, di filari di pietre e infine di un grosso nuraghe, sorvegliato da una quercia monumentale.

Perdu Secci

Una sterrata si inoltra silenziosa in salita sul fondo di un canale sovrastato dal bosco: le ghiandaie suonano l’allarme e solo le sagome dei cervi fuggenti scompongono la solennità di querce e lecci. Si arriva a un valico, dove il sentiero abbandona la sterrata e piega a sinistra tra grossi alberi. Nella coperta di muschio che avvinghia le radici si distinguono altre pietre, altre antiche case: nel villaggio di Perdu Secci gli uomini vissero per secoli, prima che il silenzio del bosco occupasse lo spazio che per tanti anni fu quello del loro quotidiano. Si prosegue a salire, mentre al bosco si sostituisce un corbezzolaio fitto e nodoso, regno della volpe e dei funghi. Qua e là, un vuoto tra le foglie rivela l’immancabile presenza dell’aia dei carbonai che, come in tutta l’Isola, portarono la loro devastazione: i loro segni vanno ormai a svanire come quelli degli antichi abitanti di Perdu S ecci.

La cresta

Il sentiero si impenna in salita e si avverte la pendenza di due costoni dirupati che precipitano verso la vallata: ci si porta così su una cresta dal fondo sabbioso, schivando piccoli macigni che affiancano il percorso. Il suolo cambia e si scopre una stretta fascia di antichissimi calcari, spinti quassù dai titanici sconvolgimenti che hanno plasmato i movimenti di queste montagne: anche qui, quei travagli partorirono metalli preziosi seminati in profondi filoni, bramati dall’uomo che scavò lunghe gallerie oggi quasi introvabili. Il filo della cresta si assottiglia e gli alberi si abbassano: una vista magnifica si stende sul manto verde della foresta, con le sue quinte sovrapposte che sfumano in lontananza verso la pianura e il mare.

Is Patius

La salita non concede tregua, ma la vista e la maestà dell’ambiente cancellano lo sforzo. Si arriva nei pressi di un alto costone e levando lo sguardo si mostrano improvvise alcune punte rocciose, circondate da pareti dentate e frammentate, orlate di bosco: Monte Lattias è ormai vicino. Le tracce piegano a sinistra, quasi arrampicandosi sulla roccia granitica che pare ingombrare ogni spazio lasciato libero dalle radici.All’improvviso uno spiazzo di rocce piatte, spazzate dal vento e finalmente gli occhi possono slanciarsi verso nord, oltre il lago di Bau Pressiu e il castello di Acquafredda, lontano a contemplare le cime del Linas e il solco del Campidano.

A Is Patius si tira finalmente il fiato, indecisi su dove posare lo sguardo: ad est brillano i tetti e le lagune di Cagliari, mentre lontano si stagliano le vette dei Sette Fratelli, prossime alla città quanto quelle di Gutturu Mannu, eppure molto più conosciute e frequentate dei suoi vastissimi spazi.

Monte Lattias

Le due cime di Monte Lattias si presentano come due torrioni di fronte allo spettatore: il percorso per raggiungerle non è tra i più semplici e affronta una successione di rocce continua, incuneandosi tra spigoli affilati e macigni in bilico precario, raggiungendo infine i lecci stentati che occupano la cima e regalando una vista che sa di verde infinito, ostacolata solo dalla vetta stondata di Is Caravius. Eppure, proprio dalla sommità e dai vasti spazi che si dominano, il tetto compatto della foresta cela ogni cosa: i segreti di Gutturu Mannu sono ancora nascosti e attendono altri passi, per altri sentieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA