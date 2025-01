Nella pista ciclabile corrono le polemiche 

Accuse di poca trasparenza, espropri e minacce di ricorrere alle vie legali: i lavori per la realizzazione delle pista ciclabile che unirà Maddalena spiaggia a Frutti d’Oro sono cominciati tra le polemiche.

I lavori

Il cantiere per la realizzazione del percorso ciclabile che si estenderà lato mare ha aperto i battenti ieri a Picciau, ma nell’occhio nel ciclone è finito il terreno condominiale di Maddalena espropriato dal Comune, un atto – secondo l’amministratore Giovanni Ruggeri – avvenuto senza coinvolgere i residenti. «Ecco perché sul tracciato che avrebbe dovuto seguire la pista ciclabile l’amministrazione comunale è sempre stata vaga, si stavano preparando a prendere la striscia di terreno che gli serviva nel modo più squallido che ci sia, l’esproprio – accusa Giovanni Ruggeri - Non c’è alcuna determina e la volontà di appropriarsi di questo terreno senza indennizzare il condominio non è stata mai pubblicizzata: io non sono contro la pista ciclabile, ma avrei preferito un confronto trasparente con l’amministrazione comunale».

Il ricorso

Ruggeri spiega di aver dato mandato al suo avvocato di approfondire la vicenda, e si dice pronto a presentare un ricorso: «Vedremo le carte, intanto, poi decideremo il da farsi, ma a questo punto mi sembra difficile ci possa essere ancora una collaborazione con questa amministrazione comunale».

Il Comune

Pronta la replica del sindaco, Beniamino Garau, che rimanda al mittente le accuse di aver espropriato quella striscia di terreno nel silenzio più assoluto, ma che anzi sostiene di aver avuto con l’amministratore di Maddalena un incontro pubblico: «Ruggeri è in totale malafede, ho spalancato le porte del mio ufficio e ho mostrato le carte del progetto che fa parte dei Piani urbani integrati ai cittadini durante un’assemblea. Non solo abbiamo parlato degli espropri, ma anche di tutti gli interventi connessi per realizzare le infrastrutture e i sottoservizi nelle zone interessate dal percorso ciclabile: strano che solo lui, e solo ora, tiri fuori questi discorsi. Che a Ruggeri piaccia o no, realizzeremo un’opera di grande importanza, che riqualificherà il litorale di Capoterra».

La Consulta

Il sindaco Beniamino Garau, inoltre, si dice pronto a incontrare i residenti di Maddalena spiaggia: «Sabato sarò lì per parlare di progetti e per ascoltare le istanze dei cittadini, come stiamo facendo da mesi in tutto il territorio, sopperendo alla mancanza di quella Consulta territoriale che lo stesso Giovanni Ruggeri non ha più convocato».

