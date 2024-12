Nella pineta una discarica abusiva di carcasse di auto 

È stato un cittadino a segnalare la presenza di diverse carcasse di auto bruciate e lasciate sul posto, all’altezza della frangia tagliafuoco della pineta di Sinnai. Altre sono state scoperte nelle vicinanze. Si parla già di almeno 14 carcasse (qualcuno assicura che in pineta e dintorni ce se sono tante di più). Fatto è che quel cittadino ne ha parlato ad una consigliera comunale, Roberta Simoni, di Forza Italia che ha presentato una interrogazione in Consiglio, presentata avant’ieri durante l’assemblea.

«Abbiamo già interessato la Polizia locale – ha assicurato in Consiglio l’assessora Michela Matta – è stato accertato che le auto sono state abbandonate in tempi diversi. L’obiettivo è ora effettuare la bonifica». Matta ha assicurato anche di aver interloquito con Forestas per verificare chi deve intervenire: «Le carcasse vanno rimosse e smaltite».

La Polizia locale sta anche cercando di risalire alla provenienza e ai proprietari delle auto: un compito che non sarà sicuramente facile viste le condizioni delle vetture localizzate nella zona di Serralonga, vicino alla linea tagliafuoco fra la macchia mediterranea. Le indagini della Polizia locale sono coordinate dal comandante Giuseppe Fiori: si parla anche si sopralluoghi nella zona e in altre parti del territorio comunale. (r. s.)

