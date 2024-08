Nella pineta è pronta  l’area fitness 

Sport all’aperto all’ombra della pineta della Torre. A Bari Sardo è ora disponibile la nuova area fitness. Dopo l’apertura del primo tratto della nuova litoranea, che a breve verrà illuminata, residenti e turisti hanno la possibilità di praticare sport nei nuovi spazi installati attraverso un finanziamento ottenuto lo scorso anno dall’allora assessore allo Sport, Mauro Piras. «Grazie allo straordinario lavoro degli uffici - ha spiegato il suo successore, Nicola Angius - siamo riusciti ad anticipare i tempi di realizzazione, inizialmente previsti per il 2025, inaugurando la palestra per dare ai cittadini la possibilità di usufruirne già da questa stagione». Ogni attrezzo installato riporta le indicazioni sulla corretta modalità d’uso per lo svolgimento degli esercizi, in modo che chiunque abbia la possibilità di utilizzarli in sicurezza. «La nuova area - ha concluso Angius - è un incentivo allo sport ma anche un invito a stare all’aria aperta». (ro. se.)

