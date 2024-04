Nella pineta di Is Orrosas 50 nuovi alberi 

Buone nuove per la pineta Is Orrosas a Lotzorai. Nei giorni scorsi il Comune ha impiantato cinquanta nuovi alberi alti circa due metri. La pineta che si trova nella spiaggia centrale è molto amata dalla comunità e dai tanti visitatori. «Nello scorso decennio ha subito un degrado mai conosciuto prima, che ha portato alla moria di decine di grandi alberi e al conseguente spoglio dell’area, con enorme dispiacere dei lotzoreasi e non solo», si legge in un post sulla pagina social istituzionale del Comune. L’amministrazione è così intervenuta con la piantumazione di nuovi alberi e il taglio di quelli secchi. «Un ringraziamento ai volontari che insieme all’assessore Garau, agli operai comunali, agli operatori e alla Pro Loco hanno contribuito attivamente alla messa a dimora delle piante e a tutti i lavori necessari», concludono dal Comune. L'amministrazione annuncia presto nuovi e importanti allestimenti nella pineta di Is Orrosas in vista della stagione estiva. ( f. m. )

