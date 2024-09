Nella piazzetta di Su Grifoni continua a regnare il degrado 

Non si ferma il degrado nella piccola piazzetta di Su Grifoni, tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele. Adesso tra le antiche pietre che caratterizzano lo spazio crescono alte anche le erbacce. Uno spazio dove scorrazzano indisturbati grossi ratti che poi entrano persino nei cortili delle abitazioni.

Eppure questa volta i residenti ci avevano creduto davvero in un progetto di recupero. Quando nella vecchia casa che si affaccia sullo spazio era comparsa l’impalcatura tutti avevano pensato che la riqualificazione fosse imminente. Invece mesi dopo, l’impalcatura è sparita ed è rimasto spazio solo per l’abbandono.

Niente murales, come si era ventilato, a ricordare la foto degli operai dopo “s’unda manna”, l’alluvione del 1889 che mise in ginocchio la città. E nessun rifacimento della piazzetta e tanto meno il recupero delal fontana di Su Grifoni dove sono rimaste solo le teste di leone da cui l’acqua non scende ormai da decenni.

E nonostante gli spartitraffico continua a imperversare anche la sosta selvaggia. Succede soprattutto in via Vittorio Emanuele verso piazza IV Novembre dove le auto vengono lasciate sopra il marciapiede costringendo i pedoni a passare in mezzo alla strada strettissima con il rischio di essere investiti. Ed è così a tutte le ore del giorno nonostante il rifacimento della segnaletica con la delimitazione delle aree parcheggio, abbia messo ordine nella zona.

