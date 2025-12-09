VaiOnline
Evento.
10 dicembre 2025 alle 00:23

Nella piazza Le Grazie acceso il grande albero di Natale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via alla rassegna “Natale in scena - La città in festa”, organizzata dal Comune. La serata inaugurale, con l’accensione del grande albero davanti alla chiesa delle Grazie, ha visto la partecipazione di molti cittadini e di visitatori arrivati dai paesi vicini. Dopo l’accensione delle luci da parte della vicesindaca Natascia Demurtas, hanno potuto assistere allo spettacolo “White stars” della compagnia teatrale Circus Maccus. I protagonisti della parata, funamboli ed equilibristi vestiti di bianco, hanno sfilato lungo il corso Garibaldi sino a piazza Mazzini in un’atmosfera suggestiva apprezzata soprattutto dai più piccoli. Soddisfatto l’assessore Giuseppe Mercuri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 