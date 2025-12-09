Nella piazza Le Grazie acceso il grande albero di Natale 

Via alla rassegna “Natale in scena - La città in festa”, organizzata dal Comune. La serata inaugurale, con l’accensione del grande albero davanti alla chiesa delle Grazie, ha visto la partecipazione di molti cittadini e di visitatori arrivati dai paesi vicini. Dopo l’accensione delle luci da parte della vicesindaca Natascia Demurtas, hanno potuto assistere allo spettacolo “White stars” della compagnia teatrale Circus Maccus. I protagonisti della parata, funamboli ed equilibristi vestiti di bianco, hanno sfilato lungo il corso Garibaldi sino a piazza Mazzini in un’atmosfera suggestiva apprezzata soprattutto dai più piccoli. Soddisfatto l’assessore Giuseppe Mercuri.

