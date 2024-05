Nella piana di Ottana il terrore di vivere una nuova invasione 

Complice il caldo torrido, iniziato a partire da marzo, lo scorso anno fu emergenza vera, con la piana di Ottana invasa dalle locuste per mesi interi.A fare da cornice un triste paesaggio, fra sciami visibili per chilometri lungo la 131, aziende decimate dai danni, greggi martoriate dagli insetti che depositavano le uova sulla lana. Ma soprattutto, raccolti andati perduti, fra la disperazione degli allevatori, mentre sui social scorrevano le immagini degli abbeveratoi divenuti “rifugio- prediletto” delle cavallette.

Le testimonianze

Fra i primi a denunciare la situazione, Giovanni Mureddu, allevatore fonnese di stanza a Ottana, con un report quotidiano dal suo ovile, dove persino i muri esterni divennero irriconoscibili: «Ho vissuto momenti drammatici – racconta oggi – nel 2022 fu altrettanto terribile, non da meno negli anni precedenti. Sui miei terreni, attualmente, la situazione è sotto controllo ma siamo preoccupati in vista dell’estate». Poi aggiunge: «Non possiamo permetterci una nuova emergenza. Lo scorso anno mi sono trovato sul punto di vendere tutto e trasferirmi sulla Penisola. Per questo, non solo confidiamo nella task force regionale annunciata a Noragugume, ma anche sul fatto che possano essere concesse delle arature preventive».Anche Franco Saba, sindaco di Ottana, parla di giorni terribili: «Gli ultimi anni sono stati drammatici. Il problema c’è e rimane e per questo confidiamo in soluzioni concrete. Nelle scorse ore non sono stato presente al vertice di Noragugume per motivi istituzionali, ma auspico in concrete linee guida a sostegno di comuni e allevatori».

L’appello

Saba sottolinea la necessità che «venga concessa l’aratura preventiva dei terreni più a rischio, così come un continuo supporto da parte delle istituzioni regionali. In più occasioni ci siamo sentiti abbandonati a noi stessi».Marco Denti, allevatore e assessore all’agricoltura a Ottana chiede interventi immediati: «Abbiamo vissuto giorni difficili, con le locuste arrivate dentro al paese. La speranza resta quella che anche grazie alla task force regionale si possa eliminare questo grave problema, con un monitoraggio continuo e un pronto intervento».

