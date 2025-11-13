VaiOnline
La delibera.
14 novembre 2025 alle 00:31

Nella Nurra arrivano le autobotti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Regione prova a spezzare la grande sete della Nurra con 500mila euro. I soldi sono stati dati al Consorzio di bonifica del territorio per «l'approvvigionamento idrico mediante autobotti». L’acqua da portare in loco potrà essere impiegata sia per usi zootecnici che per gli abbeveraggi degli animali.

«Il territorio regionale ed in particolare il sistema nord-occidentale, Cuga–Temo–Surigheddu–Bidighinzu, è coinvolto da un contesto di straordinaria emergenza idrica che ha reso necessario intervenire con misure altrettanto straordinarie di contingentamento, riducendo le assegnazioni al Consorzio di bonifica della Nurra – ha spiegato l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta». Sua la delibera portata in Giunta e approvata dall’unanimità. «Per far fronte a questa situazione di emergenza – ha continuato l’esponente dell’Esecutivo – abbiamo autorizzato la spesa a favore dell’ente per l'approvvigionamento di acqua».

Il Consorzio, che è gestore del servizio settoriale agricolo, ha tra le sue funzioni quella di garantire «la risorsa minima per le utenze prioritarie e assimilate, rendendosi così fondamentale il ricorso alle autobotti. L’impegno di spesa autorizzato dalla Giunta – ha sottolineato ancora Satta – comprende i costi correlati a questo servizio sostitutivo, compresi quelli relativi al personale del Consorzio che sarà direttamente impiegato per questo scopo».

Dall’assessorato all’Agricoltura sono arrivati anche tutti i particolari sulla spesa delle risorse. «Le attività di approvvigionamento andranno svolte entro il 31 dicembre». Sarà il Servizio competente della Regione ad autorizzare «l’erogazione del 90% del contributo assegnato come anticipazione», mentre «il restante 10% verrà erogato a saldo dopo l’invio e la verifica delle rendicontazioni».

Dice ancora Satta: «L’impegno dell’Amministrazione sul fronte emergenza idrica è costante. Stiamo mettendo in campo ogni misura possibile per fronteggiare un momento particolarmente critico per la risorsa acqua, che coinvolge anche settori fondamentali come la zootecnia». Ma ovviamente è l’intero mondo della campagne a soffrire e anche le utenze domestiche sono soggette a restrizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci
Montecitorio

Consenso affettivo, dopo le liti lo stop

Rinviato il decreto Valditara, bufera sulla deputata sarda Cherchi (M5S) 