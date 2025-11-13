Nella Nurra arrivano le autobotti 

La Regione prova a spezzare la grande sete della Nurra con 500mila euro. I soldi sono stati dati al Consorzio di bonifica del territorio per «l'approvvigionamento idrico mediante autobotti». L’acqua da portare in loco potrà essere impiegata sia per usi zootecnici che per gli abbeveraggi degli animali.

«Il territorio regionale ed in particolare il sistema nord-occidentale, Cuga–Temo–Surigheddu–Bidighinzu, è coinvolto da un contesto di straordinaria emergenza idrica che ha reso necessario intervenire con misure altrettanto straordinarie di contingentamento, riducendo le assegnazioni al Consorzio di bonifica della Nurra – ha spiegato l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta». Sua la delibera portata in Giunta e approvata dall’unanimità. «Per far fronte a questa situazione di emergenza – ha continuato l’esponente dell’Esecutivo – abbiamo autorizzato la spesa a favore dell’ente per l'approvvigionamento di acqua».

Il Consorzio, che è gestore del servizio settoriale agricolo, ha tra le sue funzioni quella di garantire «la risorsa minima per le utenze prioritarie e assimilate, rendendosi così fondamentale il ricorso alle autobotti. L’impegno di spesa autorizzato dalla Giunta – ha sottolineato ancora Satta – comprende i costi correlati a questo servizio sostitutivo, compresi quelli relativi al personale del Consorzio che sarà direttamente impiegato per questo scopo».

Dall’assessorato all’Agricoltura sono arrivati anche tutti i particolari sulla spesa delle risorse. «Le attività di approvvigionamento andranno svolte entro il 31 dicembre». Sarà il Servizio competente della Regione ad autorizzare «l’erogazione del 90% del contributo assegnato come anticipazione», mentre «il restante 10% verrà erogato a saldo dopo l’invio e la verifica delle rendicontazioni».

Dice ancora Satta: «L’impegno dell’Amministrazione sul fronte emergenza idrica è costante. Stiamo mettendo in campo ogni misura possibile per fronteggiare un momento particolarmente critico per la risorsa acqua, che coinvolge anche settori fondamentali come la zootecnia». Ma ovviamente è l’intero mondo della campagne a soffrire e anche le utenze domestiche sono soggette a restrizioni.

