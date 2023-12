Nella notte più lunga serate per tutti i gusti nei locali della città 

Il cenone a casa e poi un salto in disco? Oppure la formula, per non stressarsi, della cena e della festa subito dopo?

Per chi cerca un 31 più movimentato i locali notturni di Cagliari, come tradizione, non chiudono. C’è fermento: da viale Marconi a Castello, da Su Siccu fino a viale Trieste per arrivare alla Fiera si balla musica latina, commerciale, revival, house, con ospiti e after party. La programmazione è ricca di eventi e serate a partire da subito dopo la mezzanotte, ma alcuni locali propongono anche la formula cena.

Alla Fiera

Evento clou al Big Bang Village all’Opera Music Forum della Fiera con 3 stage: ospiti saranno il dj Matrix, i rapper Nerissima Serpe e Boro Boro e il dj/producer Dusty Kid. DJ Matrix fa rima con dance italiana. In carriera ha l’album “Musica da giostra” e le hits “Voglio tornare negli anni 90”, “Baila como El Papu”, “La tipica ragazza italiana”, “Tu vivi nell’aria”. Si passa poi al giovane Nerissima Serpe, al secolo Matteo Di Falco, che si sta ritagliando spazio nel saturo mondo della trap italiana. All’attivo due album, l’ultimo di un mese fa, Identità, con i featuring con Achille Lauro e Ernia. Altro ospite è il rapper torinese Boro Boro, pseudonimo di Federico Orecchia, classe ’96. Tra i suoi singoli “Lento”, con MamboLosco e Don Joe, tormentone e doppio disco di platino e “Nena” con Geolier.

Cornice elettronica con Paolo Alberto Lodde conosciuto come Dusty Kid, dj e producer. Sardo, musicista di formazione classica, emerge nel Duemila con diverse pubblicazioni che hanno dato nuova linfa alla musica elettronica. Con brani come “Kore”, “Milk”, “America” e “Lynchesque“ va all’attenzione di etichette mondiali come Boxer, Systematic, Southern Fried, Bpitch Control, Suara e Mau5trap. Dusty Kid è anche un remixer di artisti come Moby, Armand Van Helden, Pet Shop Boys, Booka Shade.

Gli altri eventi

In zona viale Marconi aperte regolarmente il Soho Discoclub e il Room. Il Soho propone 4 differenti situazioni musicali che riuniscono i format delle serate: Farenight (dance e hits), le serate universitarie Noche de Chicas e Universoho (commerciale, latino) e una di musica house. Il Room propone la cena con vista mare all’Albachiara del Poetto e, nella disco, un party e la musica hiphop, commerciale, house dei DJ Laddo, Venc e Smomo accompagnati dal vocalist Garghy.

Cena e party anche al Bacan, alla Marina di Sant’Elmo: live con Rovelli e poi ancora musica dei dj resident (house e hits). Anche al Palazzo Doglio c’è festa. Dalle 23:30 la musica live di Riccardo Melis e gli Easy Dogs fino al countdown che riunirà tutti i locali della corte. Al Colonial, sempre a Palazzo Doglio, la musica funky-disco dei dj accompagna la cena fino a oltre la mezzanotte. Salendo per Castello, a due passi dal Bastione, al De Candia, dall’una in poi, musica dei dj Laddo e Luca, insieme al live di Rovelli. Vicino a via Roma il Mag punta alla combo cena più party con i dj B-Miken e Cabua (latino e hits). Sempre in zona, il pub irlandese Donegal: in programma il party con hits e musica latina proposta dai dj Mino B e Olla.

Non mancano le one night, i party in luoghi diversi rispetto alle classe serate: apre le porte il Convento San Giuseppe, a Pirri, per una cena e un festa con open bar. Per chi vuole vedere l'alba, allo Skin Club, after show legato al Big Bang Village della Fiera. Inizio alle 5 del mattino, musica elettronica e consolle con i dj C_Sky, Marascia, Busonera, Putzu e le percussioni di Don Alessio.

RIPRODUZIONE RISERVATA