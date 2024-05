Nella notte di Atene la Fiorentina cerca un trofeo per Barone 

Atene. Vincenzo Italiano ha radunato tutti i suoi giocatori in mezzo al campo di Agia Sofia ad Atene, dove oggi (21, Sky Sport e Tv8) si deciderà la Conference League nella partita con l'Olympiacos. E ha, innanzitutto, ricordato quello che è successo a Praga l'anno scorso. Perdere le finali insegna a vincerle o almeno questa è la speranza di un tecnico, di una squadra e di una città che domani sera si fermerà per esorcizzare l'incubo di un anno fa, quando la Fiorentina perse con il West Ham e sperare in un epilogo diverso. «Una rivincita», l'ha definita l'allenatore che con ogni probabilità (esclusa l'ininfluente partita di domenica con l'Atalanta) sarà alla sua ultima uscita sulla panchina della Fiorentina, alla conclusione di un ciclo triennale che potrebbe essere ricordato come semplicemente positivo o trionfale: tutto dipenderà dalla sfida che comincerà domani sera alle 21 allo stadio dell'Aek di Atene.

Anche molti di quelli che saranno i protagonisti di domani sera a Praga c'erano e l'amarezza maturata quando sembrava che tutto dovesse decidersi ai tempi supplementari è ancora ben impressa nella mente di capitan Biraghi, di Bonaventura, di Terracciano e degli altri che erano in campo o in panchina. Per Italiano, le strategie non sono troppo difficili da definire: la Fiorentina è tecnicamente più forte, meglio organizzata e ha il vantaggio dell'esperienza. Lui la allena da tre anni, Mendilibar guida l'Olympiacos da tre mesi. I greci avranno dalla loro una specie di strano fattore campo, più morale che effettivo: in teoria, giocano nella loro città, il Pireo è collegato ad Agia Sofia dalla linea 1 della metropolitana, ma sono in uno stadio ostile, casa degli arcirivali dell'Aek. Da Firenze arriveranno in 10mila persone, compreso il presidente Rocco Commisso, che vorrebbe per dedicare la coppa all'amico Joe Barone, morto a marzo.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. In panchina Christensen, Martinelli, Kayode, Milenkovic, Parisi, Faraoni, Lopez, Duncan, Mandragora, Ikoné, Barak, Nzola. All. Italiano.

Olympiacos (4-3-3) : Tzolakis; Ortega, David Carmo, Retsos, Rodinei; Hezze, Chaquinho, Iborra; Daniel Podence, Fortounis, El Kaabi. In panchina Paschalakis, Papadoudis, Quini, Richards, Bian- cone, Leidner, Horta, Alexandro- pulos, Joao Carvalho, El Arabi, Cabral, Jovetic. All. Mendilibar.

Arbitro : Artur Soares Dias (Por)

