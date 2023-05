Nella notte del Classico i 50 anni del Liceo 

Anche quest'anno gli studenti e le studentesse di Lanusei e Tortolì non sono voluti mancare all'appuntamento con La notte del Liceo Classico. Per il liceo di Tortolì è stata una notte ancora più speciale: l'occasione di celebrare anche i 50 anni dalla nascita.

Era il 1973 quando grazie alla strenua volontà dell'allora sindaco Luigi Fanni che si è battuto per l'apertura, e del successore Quinto Murru, che ha fatto costruire l'attuale edificio. Ospiti speciali gli ex alunni della storica classe, i quali hanno ricordato la loro esperienza su quei banchi dove sono nati anche i primi amori. Non poteva non intervenire un'icona del Classico: Franco Ladu, l’ex sindaco che qui ha insegnato per 42 anni. E poi gli alunni della prima ora: Mimmo Lerede, Giovannina Busia, Cesare Mannini, Rinaldo Deiana, Rita Useli.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Basilio Drago, si è entrati nel vivo delle celebrazioni. Grande partecipazione di pubblico. I ragazzi e le ragazze hanno organizzato di tutto punto. Davvero ricco il menù con poesie, mostre, letture, spettacoli omaggio al mondo classico messi in scena dai talentuosi studenti.Tra gli ospiti lo scrittore Matteo Porru, Luciano Pontillo, autore del libro “Come una foglia trasportata al vento”, con le letture delle lettere dal fronte degli studenti. Un pensiero anche alla drammatica situazione delle donne in Iran con il toccante il video “La ciocca della libertà” in ricordo di Mahsa Amini.

