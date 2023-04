Nella notte a fuoco l’auto del sindaco 

Il bagliore delle fiamme hanno illuminato la strada. Poi le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Qualcuno ha colpito con precisione, dando fuoco alla Range Rover Evoque del sindaco di Serdiana, Maurizio Cuccu. Le tracce inequivocabili di diavolina, trovate dai vigili e dai carabinieri, non lasciano dubbi: è stato un attentato. Ne è convinto anche il primo cittadino: «Questo conferma che stiamo andando nella giusta direzione, mettendo a posto qualcosa. Stiamo dando fastidio a qualcuno». Il sindaco-avvocato, anche presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla, è convinto: «Si tratta di un gesto legato all’attività politica. Ma io vado avanti con più determinazione. Non mi fermerò davanti a questo gesto».

L’allarme

L’incendio è scoppiato verso le 22,30 in via Don Minzoni. Qualcuno ha notato le fiamme avvolgere un’auto e ha avvisato subito i vigili del fuoco. L’intervento degli uomini e dei mezzi provenienti dalla caserma di viale Marconi a Cagliari è stato tempestivo ma non ha evitato che la vettura venisse gravemente danneggiata. Il lavoro dei pompieri è stato comunque decisivo per evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In pochi istanti è stato chiaro che la persona finita nel mirino degli attentatori fosse il sindaco Cuccu. Era a casa e ha raggiunto subito la zona dove aveva parcheggiato l’auto.

Il racconto

«Mi hanno avvisato subito che la mia vettura stava andando a fuoco», racconta il primo cittadino mentre si trova nella caserma dei carabinieri per formalizzare la querela. «Ho visto i vigili all’opera. E mi hanno detto che c’erano evidenti tracce di liquido infiammabile. Dunque che si trattava di un’azione dolosa». Tanti i pensieri che passano per la testa in questi momenti. Cuccu aggiunge: «Ora ci saranno le indagini. Se ho qualche idea? Probabilmente. Posso soltanto dire che quanto successo è legato al mio ruolo istituzionale e politico». Eletto sindaco nel 2020, l’avvocato 41enne, ha la voce decisa: «Chissà magari stiamo toccando qualche interesse particolare. L’incendio mi conferma che la nostra azione politica è ottima. E non sarà questo atto vigliacco a fermarmi. Anzi: sarò ancora più determinato».