Nella nicchia una bottiglia al posto della Madonna 

Atto sacrilego nella piccola piazza del Sacro Cuore: un gruppo di sconosciuti, dopo aver sporcato lo spazio con canne, presumibilmente raccolte nel bordo del canale dietro la piazza, ha vandalizzato la piccola nicchia di pietra sopra il pozzo, che conteneva due statue di piccola dimensione della Madonna inserite circa dieci anni fa: una delle due statue è stata rimossa e sostituita con una bottiglia di plastica. A svelare l’accaduto un post nel gruppo Facebook “… Monastir oggi...” che racconta quanto accaduto nella piazza: un gruppo di ragazzi avrebbe prima sporcato la piazza giocando con canne prese dal canale e poi abbandonate. E poi avrebbe, appunto, portato via una Madonna dalla nicchia.

La piazza, situata tra via Veneto e via Flumineddu, ospita frequentemente incontri di natura religiosa ed è frequentata da fedeli che si ritirano nell’area in preghiera. Un atto di totale mancanza di rispetto non solo verso un luogo di raccoglimento spirituale, ma anche verso la nostra comunità e i suoi valori civili: questa la reazione da parte di chi condanna l’atto. Nell’area circostante non co sono presenti telecamere di videosorveglianze, per cui al momento non si conosce chi siano gli autori del gesto. Ma in tanti in paese sono portati a pensare che i responsabili dell’atto siano gruppo di ragazzi e ragazze del posto.

