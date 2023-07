Nella morsa dell’afa, l’Isola è l’epicentro  del ciclone africano  

La Sardegna finisce sotto l’occhio bollente dell’anticiclone africano in una domenica che ha segnato i 40 gradi in diverse aree del territorio, esordio di una settimana che, prevedono i meteorologi, registrerà picchi di temperatura fino a 47,48 gradi su gran parte della regione. Temperature che, associate alla persistenza per un lungo periodo, portano il ministero della Salute e la protezione civile a diramare la massima allerta.

I record battuti

Sotto il segno di Caronte, dunque, è cominciata la terza ondata di calore dell’estate 2023, condizioni estreme che Antonio Sanò, de ilMeteo.it, definisce «una tempesta di calore», con notti afose e mari eccezionalmente caldi. L’anticiclone africano, spiega all’Ansa la climatologa del Cnr Marina Baldi, «porta questa terza ondata di calore con temperature minime e massime che continuano a salire e che, nel corso della settimana, raggiungeranno i valori massimi, presumibilmente intorno a mercoledì, giovedì». Temperature massime che, sottolinea, «verosimilmente arriveranno anche a 10 gradi in più rispetto alle medie del periodo, con la possibilità che siano battuti record assoluti di temperatura registrati in passato».

La mappa torrida

Da Guasila a Dolianova, da Serrenti a Ottana, da Nurallao a Orani, le centraline dell’Arpas hanno registrato ieri punte di calore oltre i 40 gradi, con buona parte dell’Isola che scottava a temperature di poco inferiori. L’anticiclone africano Caronte si stende su tutta la Penisola ma è proprio la Sardegna il suo epicentro, dicono dal servizio meteo dell’aeronautica militare di Decimomannu. Per questo, nonostante l’allerta diramata in tutto il territorio nazionale dal ministero della Salute e dalla protezione civile, dice Antonio Sanò de il Meteo.it, «la temperatura più alta in assoluto è attesa domani nell’Isola, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali». Tra le molte regioni colpite dal clima rovente dei prossimi giorni, la Sardegna è quella che potrebbe registrare valori record. Temperature record che altri esperti, come il meteorologo Alessandro Gallo, prevedono a partire da oggi in molte zone del territorio regionale. «Previsto anche l’aumento delle minime, superiori ai 20-22 gradi e notti decisamente calde e afose», ha aggiunto Sanò. «Sale inoltre la temperatura dei mari, che in quelli meridionali ha già raggiunto i 30 gradi.

Il tiranno dell’estate

Ma perché l’anticiclone africano tiene sotto scacco il Mediterraneo per un tempo così lungo?L’ha spiegato all’Ansa il climatologo del Cnr Bernardo Gozzini che sottolinea il rafforzamento del monsone africano causato «dall’incontro con un golfo di Guinea dalle acque insolitamente fresche e da un oceano Atlantico decisamente caldo e con una forte evaporazione». L’anticiclone africano, spiega, «è sempre di più il protagonista dell'estate negli ultimi venti anni e porta con sé una massa d'aria molto calda e carica di umidità, di origine tropicale, che passando dal Nord Africa si espande sul Mediterraneo. Ad alimentarlo è anche il monsone dell'Africa occidentale, il vento stagionale che soffia nell'emisfero Nord in estate, da giugno a settembre, e che dipende dalla differenza della temperatura nel golfo di Guinea e il Sahel: più la differenza di temperatura è marcata, più questo monsone porta temporali su Niger e Mali». A questa situazione, osserva il climatologo, «adesso si è aggiunto un elemento in più perché l'Atlantico è molto caldo e di conseguenza c'è una maggiore evaporazione che a fine giugno ha dato energia al monsone, rafforzandolo. Si è formata in questo modo una zona di alta pressione che risale verso il Mediterraneo, l'Italia e l'Europa, portando con sé temperature insolitamente alte e afa». ( p.s. )

