«Nella mia valigia da emigrato l’amore per lo sport» 

Cristian Pinna, classe 1973, è partito da Villacidro quando aveva appena 13 anni. Emigrando in Lombardia, prima a Milano e poi a Cerro Maggiore, ha portato una valigia carica di passione per gli sport da combattimento, che ha praticato nel suo paese natale fin da bambino. «Sono cresciuto nella scuola di Karate Shotokan e in quella di pugilato di Silvio Loi», ricorda.

Nel nord Italia, continua il suo percorso sportivo avvicinandosi alle arti marziali orientali, in particolare a quelle cino-vietnamite. Nel 1993 diventa istruttore di kung fu, tang lang chuan, pa kua chan e shaolin chuan. Dieci anni dopo si specializza nell’arte del kung fu vietnamita.

«Nel 2010 mi avvicino al kung fu sanda cinese e alla scuola di arte marziale tradizionale vietnamita Van Lang Vo Dao, fondata dal maestro vietnamita Cam Thanh Lam, che abita in Italia. Sono un suo allievo diretto – racconta il maestro Pinna –. Oggi la sua scuola è presente e si sta espandendo, oltre che in diverse regioni italiane, anche in vari Stati del Nordfrica».

Il suo grande amore per le arti marziali asiatiche e la costanza nel diffonderle nel territorio e fra le nuove generazioni lo porta ad aprire quindici anni fa a Cerro Maggiore la sua scuola, Kobra School, in cui insegna l’arte e la disciplina del kung fu sanda e del tai chi quan, oltre a diverse altre arti da combattimento a corpo libero e con armi come bastoni, le spade e il ventaglio tradizionali in Vietnam e Cina.

I successi sportivi non si fanno attendere. «L’ultima soddisfazione ha un sapore particolarmente dolce per me – rivela Pinna –. Lo scorso 9 febbraio si è tenuto a Cornaredo, in provincia di Milano, un torneo open europeo in cui erano presenti oltre 800 atleti provenienti da tantissimi Stati e una decina di discipline da combattimento. Mio figlio Gabriele, che ha 17 anni, è arrivato primo nella competizione di Kung fu Sanda nella categoria seniores 70 kg. Ora sta studiando per diventare istruttore».

Nel cuore del maestro Cristian Pinna, la Sardegna e Villacidro restano dei luoghi assai cari, di cui conserva ricordi e amici che condividono con lui, fin dalla adolescenza, la passione per le discipline da combattimento.

«Mi piacerebbe se la scuola di Van Lang Vo Dao, che è stata ratificata in Vietnam fra gli sport tradizionali e che spero diventi presto una federazione riconosciuta a livello mondiale, arrivasse anche nella mia terra natale, la Sardegna - confida -. Magari partendo proprio dal mio paese, in cui ho iniziato a praticare sport da combattimento».

