«Nella mia Giunta tre donne di spessore» 

Si è insediato, a Pau, il nuovo Consiglio comunale guidato dalla confermata Alessia Valente. Una prima uscita che è stata anche l’occasione per l’ufficializzazione della Giunta, interamente al femminile. La prima cittadina, infatti, ha nominato Alessia Contu, vicesindaca e assessora al Welfare (programmazione economica, sviluppo sociale e politiche per la famiglia), Ilaria Meloni assessora a Politiche giovanili e tempo libero, e Francesca Faedda a Coesione sociale e ascolto. Una scelta nata nel segno del rispetto del voto popolare.

«La Giunta – commenta Valente - vedrà la presenza di tre donne di grande spessore e sensibilità, scelte sulla base delle preferenze espresse dai cittadini: Alessia Contu nel ruolo di vicesindaca, affiancata da Ilaria Meloni e Francesca Faedda. Un percorso amministrativo che vedrà protagonista l'intero Consiglio; infatti, ho deciso di affidare a tutti i consiglieri deleghe specifiche, valorizzando le attitudini e la sensibilità di ciascuno per garantire un'azione amministrativa attenta e vicina ai bisogni del territorio».

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