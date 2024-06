«Nella mia comunità non ci sono più  giovani di questa zona» 

Il salvatore di Is Mirrionis ha 84 anni, il crocifisso sopra la testa e una naturale inclinazione a riportare le anime perse sulla retta via: «Tutti possono essere recuperati»: ne è assolutamente convinto don Carlo Follesa, che da oltre mezzo secolo guida la chiesa di San Massimiliano Kolbe e porta sulle spalle il peso di un quartiere cresciuto con la droga e oggi alle prese con nuovi problemi. È sicuramente anche merito del religioso arrivato da Sant’Andrea Frius, e finito nelle strade malfamate a dispensare la parola di Dio e ripulire il rione difficile.

Droga e recupero

Non è più come una volta, dice con tono fermo: «Quando sono arrivato qui, nel 1973, c’erano due grandi emergenze: l’urbanesimo selvaggio con famiglie di dieci/dodici figli e l’eroina, che era la grande piaga del posto ed è in qualche modo nata nel quartiere. Sicuramente Is Mirrionis ha pagato un prezzo altissimo, ma oggi, a parte lo spaccio, posso dire che i ragazzi locali quasi non ne fanno più uso». Ha lo sguardo compiaciuto di chi sa bene d’aver fatto più di quanto gli era richiesto: perché don Carlo non si è limitato a dir messa sull’altare, ha scelto di scendere dal piedistallo e inchinarsi a guardare la gente; quella a cui ha teso mani e anima, andando a bussare a porte sino a quel tempo chiuse a chiave. «In comunità non ho più giovani del posto, e questo la dice lunga», osserva riferendosi alla realtà di recupero dell’Aquilone, di cui è presidente dal 1993 e dove sino a qualche anni fa bastavano i giovani di Cep, Sant’Elia, San Michele e Is Mirrionis per far raggiungere la capienza massima.

Eroina e solitudine

Ha l’approccio del buon padre di famiglia, così degli ex tossici che ha riportato alla vita parla con orgoglio e comprensione: «Dietro la droga c’è un bisogno disperato di attenzioni e soprattutto una mancanza da parte delle famiglie di educazione all'affettività, povertà economica e di valori. Vuoti che vengono riempiti con le sostanze», spiega il sacerdote degli ultimi. «Non è sicuramente un problema circoscritto solo ai quartieri popolari: oggi Cagliari è letteralmente invasa dalla cocaina, solo che nei rioni “bene” il fenomeno è più nascosto e i ragazzi che hanno soldi sanno camuffare. In un contesto sociale con tanti altri problemi alla base si reagisce peggio», racconta. «Un aspetto che mi colpisce è il fatto che spesso si tratta di ragazzi adottati, il che mi porta a credere vi siano dei traumi alle spalle non adeguatamente curati».

Reperibilità e pensione

Il Cristo in croce davanti agli occhi e la rivista religiosa sulla scrivania fanno pensare che qualcosa di miracoloso in quest’uomo deve esserci per forza; il cellulare che squilla in un’ora per cinque volte riporta alla realtà: «Scusate, una giovane donna si è allontanata dalla comunità». E subito dopo c’è un’altra emergenza e poi un’altra ancora («I problemi sono quasi quotidiani, il telefono è sempre acceso»). Ed è un continuo saltare tra criticità del passato e quelle del presente, con i vuoti originari che si sommano ai nuovi: «ll personale del Sert è insufficiente e poco preparato, senza pensare che i dirigenti che risparmiano sulla pelle dei ragazzi ottengono anche il bonus, mentre chi ha bisogno si scontra con i tempi di attesa inaccettabili delle strutture pubbliche. E la latitanza delle istituzioni non aiuta, basta pensare che c’è gente imprigionata in casa da anni perché l’ascensore non funziona». Ma ciò che manca è una cultura del recupero, quella che ha animato per cinquantun annui il religioso prossimo alla pensione: «Ho fatto richiesta per la pensione, aspetto il via libera del vescovo». Consapevole che proseguirà con la sua opera di recupero senza altare, ma portando avanti il suo impegno con l'Aquilone. Perché tutti, come dice lui, possono riprendere a volare.

