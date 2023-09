«Nella memoria degli anziani la chiave del futuro» 

La conoscenza dei luoghi, il rispetto della memoria comunitaria, l’elaborazione di idee di sviluppo innovative. C’è tutto questo nel progetto “Bixinaus, contus e logus” rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo di Dolianova, promosso dall’associazione “Luca Noli” con il sostegno dell’amministrazione comunale. Un’iniziativa propedeutica alle attività della futura Scuola di architettura per ragazzi, organismo interno all’associazione intitolata al giovane architetto scomparso nel 2019 in un tragico incidente stradale a soli 23 anni. «Per ora i ragazzi saranno impegnati nella raccolta delle memorie dei nostri anziani e nella elaborazione di uno stemma per ogni rione del paese – spiega Augusto Noli presidente dell’associazione e padre di Luca – in futuro pensiamo ad approfondimenti didattici per far acquisire agli alunni elementi di architettura mirati, nuovi modi di considerare i luoghi in cui vivono imparando ad osservarli e a rispettarli con spirito critico e senso civico».

Il progetto

Un’idea romantica dell’architettura pensata come scienza al servizio del territorio a cui si era ispirato Luca Noli nella sua tesi di laurea sui “vuoti urbani” intesi come spazi sociali da riutilizzare per rendere città e paesi più vivibili. Per questo sarà fondamentale il confronto dei ragazzi con gli anziani che ancora ricordano di quando alcune aree di Dolianova fungevano da centri di aggregazione sociale per la presenza di fontane, pozzi, lavatoi e steli votive. Un progetto accolto con favore dalla direzione scolastica con la quale i promotori hanno concordato modalità e tempi per lo svolgimento delle attività. I lavori dei ragazzi saranno raccolti in una pubblicazione la cui veste grafica sarà curata dai giovani architetti dell’associazione “Luca Noli” che selezioneranno anche gli stemmi proposti per ciascuno dei venti rioni di Dolianova, alcuni compresi negli antichi centri storici di Sicci e San Pantaleo, altri nelle nuove aree residenziali.

I tempi

«Abbiamo deciso di dare ancora qualche settimana di tempo per la consegna dei racconti e degli elaborati che da metà settembre è stata prorogata al 2 ottobre – dice Augusto Noli - due gruppi di ragazzi, tra i 10 e 12 anni, assistiti dai nostri giovani architetti, potranno partecipare ai laboratori per l’assemblaggio degli stemmi. I lavori saranno oggetto di elaborazione grafica per produrre dei campioni che saranno poi esposti nell’Aula Magna dell’Istituto in una mostra da allestire poco prima delle vacanze di Natale».

