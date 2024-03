Via libera alla messa in sicurezza delle spiagge di S’Archittu e Santa Caterina, nella marina di Cuglieri. È finalmente arrivato l’ultimo “visto” per mandare in appalto i lavori, finanziati dal Pnrr con 627mila euro. Ma per sistemare costone e falesia, interessati da una frana nel 2021, sarà necessario trovare nuove risorse.

a pagina 33