Nella manovra tagli e qualche rincaro 

Una manovra da 54 milioni di euro per il 2023, con 12 milioni di investimenti in opere pubbliche. La Giunta di Selargius vara il bilancio di previsione, «in ritardo rispetto agli ultimi anni, dovuto alle difficoltà legate ai rincari generali», ammette l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, «abbiamo lavorato sino all’ultimo per cercare di incidere il meno possibile sulla pressione fiscale, e in parte», dice, «ci siamo riusciti».

Rincari e tagli

L’Imu resta invariata, si registra invece l’aumento dell’Irpef dello 0,20 per cento, ed emergono i tagli su sport e cultura, i due settori che rimangono senza contributi. Mentre - vista la situazione di incertezza internazionale e il cambio di gestione del servizio di Igiene urbana - si ipotizza un rincaro anche sulla tassa per il ritiro dei rifiuti.

Dopo due mesi la manovra economica è approdata in Giunta, approvata pochi giorni fa in vista del sì definitivo che dovrebbe arrivare in Consiglio comunale a metà marzo. «Un bilancio equilibrato, con i servizi essenziali che continueranno ad essere garantiti», assicura Porqueddu. «Abbiamo anche un fondo unico finanziato dalla Regione di 5 milioni di euro, con oltre 1 milione destinato ai Servizi sociali, e la speranza che questo fondo possa essere incrementato nel corso dell’anno». Oltre 12 milioni si prevede di investirli in opere pubbliche: dal completamento dei lavori contro il rischio idrogeologico nel Riu Nou, a quelli nello svincolo di Is Pontis Paris e in via Primo Maggio.

L’Irpef su

Le aliquote Imu restano salve, l’unico rincaro sulla pressione fiscale si concentra nell’addizionale comunale all’Irpef che passa dallo 0,60 allo 0,80 per cento. Di fatto un aumento di 0,20 punti percentuali che per i selargini - in media - si tradurrà in 60 euro in più da pagare all’anno, a partire dal 2024. «Siamo fra i pochi Comuni nell’Isola con un’aliquota tra le più basse in assoluto, finché abbiamo potuto l’abbiamo tenuta invariata, quest’anno non è stato possibile», spiega l’assessore al Bilancio. «A breve approveremo le tariffe Imu, e in questo caso», garantisce, «non ci sarà nessun aumento». Sulla Tari, invece, lo scenario è incerto. «Ci stiamo lavorando», dice Porqueddu, «non escludiamo ci possano essere dei rincari che però non dipendono da noi, ma dalla situazione di incertezza generale, la stessa che lo scorso anno ha comportato un aumento dei costi su tutti i fronti». Di fatto i 4 milioni di spese in più per le casse comunali durante il 2022.

Meno contributi

Inevitabili - a detta dell’amministrazione di piazza Cellarium - alcuni tagli. A partire dai contributi per società sportive e associazioni culturali, che al momento risultano azzerati. «Non potevamo fare diversamente», precisa Porqueddu, «in ogni caso faremo come in passato, stanzieremo le risorse da destinare a questi due importanti settori durante l’anno con variazioni di bilancio».

Sullo sfondo c’è anche il nodo dell’evasione fiscale, con migliaia di cartelle che non vengono saldate da anni: oltre 3 milioni euro - fra Imu e Tari - che mancano all’appello, concentrati fra il 2014 e il 2016. «Una tendenza che vogliamo contrastare», conclude Porqueddu, «i cittadini onesti sono la maggior parte, ma per poter pagare meno e avere quei servizi che siamo costretti a ridimensionare occorre che tutti versino le tasse».

