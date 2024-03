Nella maggioranza spunta un’idea: avanti fino a giugno 

Il sindaco l’ha detto ai “suoi” subito dopo il voto delle regionali: dimissioni appena ci sarà la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, e tutti a casa. Il Consiglio si scioglie, e alla Regione il compito di nominare un commissario per gestire “l’ordinaria amministrazione” fino al voto di giugno. Questo l’ordine di scuderia. Anzi, in verità Truzzu aveva detto di preferire le dimissioni subito, prima della proclamazione.

Poi è arrivata la richiesta di maggioranza e opposizione di restare a Palazzo Bacaredda almeno fino alla proclamazione per chiudere alcune partite. Da alcuni giorni, però, qualcosa sembra cambiare. Almeno nei desiderata di alcuni esponenti di maggioranza che vorrebbero ora che la consiliatura non si chiudesse prima del tempo (con le dimissioni del sindaco) ma arrivasse a scadenza naturale, retta dal vicesindaco (con la decadenza del sindaco). Difficile che Paolo Truzzu possa accettare una richiesta simile, ammesso che qualcuno gliela formuli esplicitamente. Difficile anche che Giorgio Angius, vicesindaco, accetti a sua volta di guidare il Comune per due mesi. Per chi considera positivamente la strada della decadenza, «sarebbe anche la soluzione per portare in aula anche il Puc»; per chi invece la giudica negativamente, «un vero suicidio politico». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA