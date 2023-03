Nella lista di Trudu otto donne e quattro giovani 

Mancano due mesi esatti alle elezioni comunali e il candidato sindaco Leopoldo Trudu ha presentato la sua lista "CresciAmo". Ieri nella sede di via Nazionale, l'attuale capogruppo di maggioranza ha fatto conoscere al pubblico tutti i componenti del suo gruppo. Sono otto donne, tra le quali la sindaca Anna Paola Marongiu, e otto uomini.

Una situazione un po' anomala, visto che tra i candidati ci sono tre persone, Arnaldo (Lilli) Cocco, Rita Rombi e Federica Contu che fanno parte dell'attuale minoranza. Alcuni candidati sono invece presenti oggi in maggioranza come gli assessori Silvia Galimberti, Mario Grieco, Lidia Gioi, Paolo Cassaro, Matteo Urru. Ci sono 4 giovani, Gianluca Meloni di 32 anni, Daniel Corrias (33), Aurora Bartoli (23enne capotreno di Trenitalia) e la giovanissima Sara Loddo appena 21enne. Tutti alla prima esperienza politica concordano nell'affermare che i giovani decimesi, oltre all'atavico problema dell'occupazione hanno anche pochi spazi dedicati e una delle prime azioni che intraprenderanno se eletti sarà quella di istituire la consulta dei giovani.

Nella lista anche Rosanna Argiolas, con un'esperienza come assessora nella precedente legislatura, l'imprenditore Sergio Mameli e il cardiologo Martino Deidda.

Solo un accenno ai programmi. Punta molto sul progetto di riqualificazione dell'area fieristica di Santa Greca, Leopoldo Trudu. Già finanziato con 3 milioni di euro, il progetto prevede l'acquisizione dell'olivario per la realizzazione di un'area camper e di una piscina all'aperto. Altro importante progetto da 2 milioni e 400mila euro, l'acquisizione degli edifici Enaip, spazi da reimpiegare per la formazione, l'associazionismo e il tempo libero dei giovani, grande attenzione alla transizione energetica e all'ambiente. Il resto del programma elettorale verrà presentato ufficialmente e consegnato in ogni casa decimese, il 28 aprile a un mese dalle elezioni.