VaiOnline
Verso il voto.
25 aprile 2026 alle 00:34

Nella lista civica di Pani M5S e Uniti per Todde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La lista Polo civico-Uniti in movimento scende ufficialmente in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Graziano Milia. Un esperimento politico che mette insieme il Polo civico - fondato in città nel 2015 dal consigliere comunale Tonio Pani - e le basi cittadine di Uniti per Todde e Movimento 5 Stelle in veste civica. Ieri la presentazione molto partecipata nella sede elettorale di via Porcu. Ventotto nomi, con una perfetta parità di genere (14 donne e 14 uomini), molti giovani, professionisti, lavoratori. Presenti la senatrice pentastellata Sabrina Licheri, il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, il consigliere regionale Michele Ciusa. E il sindaco Milia: «Ringrazio la lista e i candidati che si stanno mettendo a disposizione in questo progetto civico iniziato cinque anni fa, un’esperienza che deve proseguire per completare il percorso di cambiamento avviato. In questi anni abbiamo lavorato tanto e non c’è una delle cose messe in campo che corre il rischio di non essere fatta».In chiusura l’intervento di Tonio Pani, candidato nella lista insieme alla collega del Polo civico Romina Angius: «Ci mettiamo a disposizione insieme ad altre due realtà politiche, uniti da un obiettivo comune: fare il bene della comunità. Cosa che abbiamo sempre fatto in questi anni con il Polo civico, a contatto con i cittadini. Siamo consapevoli che le cose da fare sono di più di quelle già fatte, ma con Milia c’è un percorso tracciato e la consapevolezza che da qui a poco verranno realizzati quei progetti slittati non per motivi legati alla volontà di chi amministra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 