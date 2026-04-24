Nella lista civica di Pani M5S e Uniti per Todde 

La lista Polo civico-Uniti in movimento scende ufficialmente in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Graziano Milia. Un esperimento politico che mette insieme il Polo civico - fondato in città nel 2015 dal consigliere comunale Tonio Pani - e le basi cittadine di Uniti per Todde e Movimento 5 Stelle in veste civica. Ieri la presentazione molto partecipata nella sede elettorale di via Porcu. Ventotto nomi, con una perfetta parità di genere (14 donne e 14 uomini), molti giovani, professionisti, lavoratori. Presenti la senatrice pentastellata Sabrina Licheri, il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, il consigliere regionale Michele Ciusa. E il sindaco Milia: «Ringrazio la lista e i candidati che si stanno mettendo a disposizione in questo progetto civico iniziato cinque anni fa, un’esperienza che deve proseguire per completare il percorso di cambiamento avviato. In questi anni abbiamo lavorato tanto e non c’è una delle cose messe in campo che corre il rischio di non essere fatta».In chiusura l’intervento di Tonio Pani, candidato nella lista insieme alla collega del Polo civico Romina Angius: «Ci mettiamo a disposizione insieme ad altre due realtà politiche, uniti da un obiettivo comune: fare il bene della comunità. Cosa che abbiamo sempre fatto in questi anni con il Polo civico, a contatto con i cittadini. Siamo consapevoli che le cose da fare sono di più di quelle già fatte, ma con Milia c’è un percorso tracciato e la consapevolezza che da qui a poco verranno realizzati quei progetti slittati non per motivi legati alla volontà di chi amministra».

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