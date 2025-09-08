Nella Lega tensione su Vannacci 

Uno-due nella Lega contro il vicesegretario Roberto Vannacci. Dopo il proclama di resistenza del governatore lombardo Attilio Fontana, pronto a combattere i tentativi di «vannaccizzare» il partito, arriva l’aut aut del senatore Gian Marco Centinaio: «Inizi a rispettare le regole della Lega. Se non gli vanno bene, faccia il suo partito. Se invece dice di volerle cambiare, vuol dire che vuole puntare alla leadership e a me questo non sta bene». Si fanno sentire l’appuntamento di Pontida del 21 settembre, da sempre termometro degli umori del popolo leghista, e le tensioni interne per le liste delle regionali. «È un problema se ne pagano il prezzo i nostri militanti - ha spiegato Centinaio - che non trovano lo spazio che meritano. Non lo dico solo io, ma anche e soprattutto Susanna Ceccardi, che in Toscana ha avuto questo problema». Vannacci ha provato a smorzare («Andiamo avanti tutti insieme per una Lega sempre più grande e influente. Ognuno porta il meglio di sé») ma il quadro è complesso, anche perché ancora manca l’accordo di coalizione sui candidati governatori di Campania, Puglia e soprattutto Veneto. «Credo che sia più che plausibile che arriveranno prima del voto nelle Marche», cioè del 28 e 29 settembre, dice il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. Per adesso, però, continua a mancare una data per il vertice fra i leader di centrodestra che dovrebbe definire il quadro. Intanto comincia a farsi strada l’ipotesi che possa essere il deputato e vicesegretario della Lega Alberto Stefani, lanciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini. «È un nome sicuramente importante più che apprezzabile - concede Bignami - Non ragioniamo nell’ottica di dire che FdI è il primo partito e quindi» il candidato in Veneto «lo vogliamo noi. Bisogna rispettare i territori e le autonomie». Nelle altre regioni c’è la conferma degli uscenti Francesco Acquaroli (FdI) nelle Marche e Roberto Occhiuto (Fi) in Calabria. È decisa la corsa di Alessandro Tomasi (Fdi) in Toscana. Per la Puglia circola il nome del deputato di Fi Mauro D’Attis e per la Campania, rispetto all’ipotesi del viceministro di FdI Edmondo Cirielli, sembra più concreta quella di un profilo civico: Giosy Romano o il rettore Matteo Lorito.

RIPRODUZIONE RISERVATA