Nella hall dell’ospedale aperta l’area bar 

Nella hall dell’ospedale San Francesco di Nuoro apre l’area bar. A gestirla “Imperio bar”, attività locale che ha già una sede davanti all’ospedale. Ad agosto si era aggiudicata l’appalto per cinque anni con un importo pari a un milione e 534 mila 320 euro. Ad annunciare la consegna l’Asl sul profilo social. Il direttore generale Paolo Cannas sottolinea: «Siamo davvero soddisfatti di consegnare questo servizio di grande utilità e qualità per dipendenti e utenti dell’ospedale. Quando si parla di servizio bar in ambito ospedaliero si corre il rischio di sottovalutarlo, invece è molto sentito e apprezzato». Per il direttore del servizio acquisti di beni e servizi Ares Antonello Podda «l’apertura del bar nella hall del San Francesco è la conferma che la partnership tra Ares, che ha curato la gara europea di assegnazione degli spazi, e la Asl di Nuoro, beneficiaria dell’opera, rappresenta una buona pratica, a livello pubblico, capace di portare un risultato di qualità ed efficienza». Nella hall previsti anche altri servizi come la mensa dopo che il Tar a gennaio ha rigettato il ricorso presentato dalla Rti Food Service e Sarda Servizi Coop sull’aggiudicazione dell’appalto (per 945 mila euro) alla Reti Ramada srl e rosticceria Tempesta di Michele Mastio.

RIPRODUZIONE RISERVATA