Nella guerra  per gli anziani vince la coop Aldia 

La cooperativa Aldia di Pavia gestirà dal primo ottobre la casa di riposo comunale di via Trieste. La neo arrivata prende il posto della cooperativa locale Progetto Uomo che aveva presentato il miglior progetto tecnico, ma fu penalizzata dall'offerta economica. Progetto Uomo aveva gestito la Casa protetta di via Trieste dal 2000 al 2024 (con proroga per quanto riguarda la gestione sino al 30 settembre) con ottimi risultati, primeggiando nel punteggio tecnico.

Dura la contestazione dell'opposizione dell'allora giunta Soddu, in particolare la battaglia per salvaguardare la cooperativa locale venne presa a cuore dall'ex consigliera comunale Lisetta Bidoni.

Il 6 marzo di quest'anno era stata dichiarata vincitrice la coop “Insieme” di Salerno con Aldia al terzo posto. Quest'ultima, fondata nel 1977, opera in 11 regioni italiane e in Sardegna a Sassari con la sede operativa, a Perdasdefogu, Olbia, Palau-La Maddalena e Porto Torres. E fattura 60 milioni l'anno con circa tremila dipendenti per 18mila utenti nello specifico minori, anziani, disabili. L'esclusa cooperativa “Insieme” si era opposta al sorpasso in classifica e aveva deciso di ricorrere al Tar della Sardegna.

