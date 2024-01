Nella Grande Mela 

Nella puntata di “Ovunquesardi” riproposta stasera alle 21 su Videolina Floris e Nu faranno incetta di interviste ai nostri corregionali, emigrati negli Stati Uniti chi da poco e chi da tantissimi anni.

È sempre il circolo dei sardi di New York, “Shardana” a farla da padrone, prendendosi cura di loro in tutto e per tutto. Ovviamente non mancherà un’altra bella visita all’altro lato della metropoli. Infatti i due ragazzi ci mostreranno un Central Park privo di foglie ma pur sempre meraviglioso. Qui incontreranno Nicola Corda, furterese, e con lui e la moglie Makini. Assieme ci mostreranno qualche curiosità di uno dei parchi cittadini più famosi del mondo.