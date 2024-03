Nella giunta Campus cade un’altra testa: fuori Useri 

Cadono teste e s’incoronano assessori al crepuscolo del mandato Campus. Ieri è svanita dalla giunta, dopo il vicesindaco Gianfranco Meazza a febbraio, anche Laura Useri, che aveva le deleghe alla Cultura e alle Politiche educative, messa alla porta dopo tre anni dal primo cittadino e rimpiazzata da Virginia Orunesu. Finisce così nel Walhalla degli ex eroi del progetto civico anche la 57enne, salita in corsa sulla locomotiva del sindaco dopo un’iniziale posizione in minoranza. Poi l’accordo del 2020 puntella la coalizione Campus e la fa arrivare fino al traguardo, aggregando i 5stelle, tra cui la stessa Useri. Tutti nel frattempo autodecaduti dal grado pentastellato, due mesi fa, per protesta contro i vertici del Movimento. A motivare la revoca dell’assessorato, informa Palazzo Ducale, sarebbe la mancanza di “condivisione sulle prospettive dell’azione congiunta di giunta e maggioranza”. Che, tradotto, si riferirebbe al presunto rifiuto della Useri di seguire con il resto dei civici l’investitura di Nicola Lucchi a candidato sindaco perché, pare, vorrebbe proporsi lei stessa. Per ora sono solo voci che vanno a infittire gli interrogativi di una prossima competizione ancora avvolta dalla nebbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA