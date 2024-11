Nella giungla del parcheggio selvaggio 

Divieto di sosta? Per qualcuno più che altro un suggerimento, da seguire o meno in base alla fretta del momento. Nelle vie del centro c’è chi cerca parcheggio e chi si accontenta di inventarselo, e ogni spazio diventa papabile per inserire l’auto, dai marciapiedi ai tratti di carreggiata in prossimità degli stop. Non che manchino i cartelli di divieto, che al contrario sono tanti. Semplicemente vengono ignorati. Non viene risparmiato neppure lo spazio di fronte ai passi carrabili, cosicché chi necessita di portare fuori la macchina si ritrova impossibilitato ad uscire.

Il caos

Succede, per esempio, in via del Redentore, e lo sa bene Marco Badas. «È all’ordine del giorno, purtroppo. Le persone posteggiano sia di fronte ai passi carrai che nei parcheggi per i disabili. Se chiami i vigili vengono e mettono le multe, ma intanto le auto rimangono lì», spiega. «La Città Metropolitana è nata per garantire più servizi, perché non farne uno di carro attrezzi che serva i vari Comuni? O, in alternativa, un bus navetta che dalla periferia porti gli abitanti in centro, nei punti strategici, per invogliare a lasciare a casa l’auto». Il problema del parcheggio selvaggio si manifesta soprattutto durante la settimana, quando le persone portano i bambini a scuola o vanno in centro per fare commissioni. «Non essendoci parcheggi la gente si arrangia come può», dice Matteo Argiolas. «I vigili vengono quando sono chiamati, ma anche con più controlli resta il problema che i posti sono pochi».

Intralcio ai funerali

Anche in piazza Padre Silvio Serri sono presi d’assalto gli stalli di fronte alla chiesa di Sant’Ambrogio, nonostante il cartello di divieto che impone di lasciare lo spazio per i carri funebri. «Ogni volta che ho un funerale e devo sistemare il carro davanti alla chiesa mi devo fare il segno della croce, spesso trovo occupato e devo parcheggiare come viene», lamenta Mauro Cocco, titolare di un’agenzia funebre. «La carenza è un problema anche per i familiari del defunto, che spesso non sanno dove mettere l’auto». Divieti presenti e non rispettati anche in diversi vicoli, dove le strade sono molto strette. «È capitato che, con le auto a bordo strada, l’ambulanza non riuscisse a passare, sia nelle stradine che in via del Redentore», aggiunge Giuseppe Marras.

I commercianti

Per Mauro Spanu, rappresentante di Confcommercio, il problema del centro non sta nella mancanza di posteggi, ma nell’utilizzo improprio. «Cerchiamo di essere propositivi», premette. «Ben vengano nuovi parcheggi, ma dove dovrebbero essere costruiti? Una soluzione più immediata e bassissimo costo sarebbe quella di aumentare quelli a disco orario, per permettere alle persone di trovare più facilmente posto per effettuare le commissioni». Per Spanu, la misura non penalizzerebbe i residenti privi di garage. «Il parcheggio col disco orario è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, per cui i cittadini sarebbero liberi di lasciare la propria auto per pranzo e di notte, senza contare che la domenica la questione non si pone».

