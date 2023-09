Nella “giungla” dei parcheggi riservati 

I parcheggi rosa per le donne incinte? Spesso sono occupati da chi non ne ha diritto, così come quelli dei disabili. Un problema che non riguarda solo Monserrato ma che in città è particolarmente evidente, come denuncia Carlotta Serusi, incinta di sette mesi, che abita in via del Redentore. Proprio lì, all’angolo con via Virgilio, c’è uno di 40 parcheggi rosa sparsi per la città ma quasi mai liberi.

Il racconto

«C'è un punto ristoro h24 davanti allo stallo, e un bar all'angolo – racconta -. La maggior parte delle persone che mi è capitato di vedere, stava usufruendo di questi servizi mentre occupava il parcheggio, mentre altri lasciano addirittura l’auto posteggiata tutta la notte. Non ho sempre bisogno dello stallo rosa», precisa, «se trovo parcheggi liberi altrove li utilizzo, ma proprio quando ho necessità trovo il posto occupato da veicoli senza il pass». La cosa peggiore è l’indifferenza a questo problema da parte delle persone: «Non ho riscontrato nel quartiere particolare solidarietà su questo tema o verso i neo genitori, anche quando mi è capitato di farlo notare». Di qui, l’appello: «Invito tutti ad avere più sensibilità verso questo tema e garantire la giusta attenzione alle necessità dei futuri genitori. Siamo noi a rendere una comunità degna di questo nome».

Fenomeno diffuso

Conferma l’andazzo Patrizia Casula, incinta di otto mesi, che abita nei pressi di via Giulio Cesare. Anche lì c’è uno stallo rosa, proprio a ridosso della banca. E anche lì sostano auto senza autorizzazione. «Mi capita frequentemente di trovarlo occupato, verifico e quasi sempre all’interno delle auto non c’è il contrassegno. Di conseguenza, mi è tocca cercare un parcheggio ordinario, ma non è sempre facile trovarlo, e noi donne in stato di gravidanza non possiamo perdere troppo tempo a cercare. Manca la sensibilità e ci vogliono più controlli».

La segnaletica

Alla poca sensibilità si unisce il problema della segnaletica orizzontale, spesso sbiadita. Molti usano questa scusa. E non va meglio nei posteggi per i disabili. Anche se di meno, anche in questo caso c’è chi occupa gli stalli a loro riservati, per una commissione “veloce” o per prendere un caffè. «Molti mettono le quattro frecce, ma non va bene lo stesso, non possono sostare neanche per un secondo. Ci vuole più severità e più controlli da parte dei vigili», denuncia Valerio Lecca, disabile costretto a muoversi in carrozzina.

