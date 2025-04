Nella Giara cavallini e antichi crostacei 

C avallini ma non solo. La Giara è un luogo straordinario, capace di custodire segreti biologici immutati da duecento milioni di anni e specie che invece continuano a vivere allo stato brado, come i cavallini, salvo diventare quasi domestici quando la magia di “is cuadderis” sapeva come ammansirli.

La fauna

Il secondo volume della collana su “I protagonisti della natura”, curata da Domenico Ruiu, edito da Ilisso e distribuito insieme a L’Unione Sarda (domani in tutte le edicole), è dedicato all’altopiano della Giara, un universo sia dal punto di vista geologico che della fauna e della flora. Domenico Ruiu e Giuseppe Sedda, con il loro sguardo di fotografi naturalisti, raccontano questo mondo con i contributi di altri autori. Emanuele Farris, botanico e presidente della sezione sarda della Società botanica italiana, racconterà l’altopiano a 360 gradi, mentre Domenico Ruiu si concentrerà sulla fauna, mettendo in evidenza due aspetti, uno positivo e l’altro negativo. Il primo è dato dal ritorno dei cervi nella Giara, in arrivo dall’area di Laconi dove sono stati reintrodotti tempo fa. Dunque, un fatto naturale. Ciò che invece preoccupa, spiega Ruiu, «è la comparsa della nutria nelle paludi della Giara, circostanza che rischia di danneggiare sia la microflora che la microfauna dell’altopiano, dove nei “pauli” vivono due degli animali più antichi del mondo: il “lepidurus apus” e il “triops cancriformis”, due crostacei che da 200 milioni di anni non hanno subito alcuna variazione».

Gli abitanti

Un altro capitolo sarà invece dedicato proprio all’animale più famoso dell’altopiano: il cavallo. In questo racconto, non mancano i riferimenti storici e le interviste agli ultimi “cuadderis” che fino agli anni Cinquanta portavano i cavallini nelle aree di pianura per la trebbiatura. «Nonostante fossero selvatici, non appena usciti dall’ambiente della Giara, seguivano il capobranco, rappresentato in quel momento dal cavallo del “cuadderi”. La loro salvezza è stata l’acquisto da parte della Regione», aggiunge Ruiu. Giuseppe Sedda racconta proprio le stagioni dei cavallini, passati dal rischio estinzione alla salvezza, ricordando le fasi della loro vita, dai parti fino ai puledri. Alessandro Carboni, fotografo pluripremiato, racconta con foto, più uniche che rare, di come è riuscito a immortalare branchi in mezzo alla tormenta, quando sulla Giara si posarono quindici centimetri di neve. Infine, anche gli ultimi pastori rimasti nella Giara sono protagonisti del libro.

Si chiude poi con un pizzico di romanticismo: nel capitolo “Con la Giara nel cuore”, Domenico Ruiu racconta Gianfranco Fois, fotografo appassionatissimo dell’altopiano che dice di non aver mai invidiato chi va in giro per il mondo alla ricerca di immagini, mentre lui «da più di quarant’anni continua a scattare foto sulla Giara: straordinari i primi piani dei cavallini, che sembrano posare per lui con espressioni e atteggiamenti insoliti e spettacolari».