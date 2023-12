Nella gara del ricordo in gol il baby Simic  

Milan 3

Monza 0

Milan (3-4-3) : Maignan 7; Tomori 7, Kjaer 6.5 (22’ st Bartesaghi 6), Pobega 6 (23’ pt Simic 7.5); Florenzi 6.5, Loftus-Cheek 6.5 (22’ st Bennacer 6), Reijnders 7.5, Hernandez 6.5; Pulisic 6, Giroud 6.5, Leao 6.5 (22’ st Okafor 7; 35’ st Chukwueze sv). In panchina: Mirante, Nava, Jiménez, Nsiala, Adli, Krunic, Romero, Jovic. Allenatore Pioli 6.5.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 5.5, Caldirola 5.5, Carboni A. 5; Pereira 5.5, Gagliardini 5.5, Pessina 5.5 (19’ st Akpa Akpro 6), Kyriakopoulos 5 (9’ st Ciurria 5.5); Mota 5.5, Colpani 5.5 (18’ st Carboni V. 6); Colombo 5 (9’ st Maric 5.5). In panchina: Gori, Sorrentino, Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati, Bondo, Machin, Vignato. Allenatore Palladino 5.5.

Arbitro : Aureliano di Bologna 6.

Reti : 3’ pt Reijnders, 41’ pt Simic; 31’ st Okafor.

Note : ammoniti Reijnders, Carboni A., Gagliardini. Angoli: 5-4 per il Monza. Recupero: 1’; 4’.

Milan. Ancor prima che il ritorno al successo in campionato del Milan, nel 3-0 al Monza dell’ora di pranzo, il focus è sui dettagli. Quelli che dicono, ad esempio, che l’ultimo gol di un Simic in maglia rossonera in campionato era arrivato nel settembre 2002, al Braglia di Modena. Per passare dal croato Dario al serbo Jan Carlo si deve attendere una giornata che non è proprio come le altre. Innanzitutto perché per il Primavera rossonero è l'esordio assoluto in A e poi perché per il suo Milan è il day after calcistico della dolorosa vittoria di Newcastle. La rete del classe 2005 Simic vale il 2-0 e dice che nella partita dei ricordi c’è un volto fresco e sbarbato a rassicurare sul fatto che ci sia un futuro da inseguire. È inevitabilmente la partita nel nome di Silvio Berlusconi, presidente per antonomasia dei rossoneri e autore della scalata dei brianzoli nella massima categoria. Dei 124 anni di Milan, festeggiati il giorno prima, i 18 a guida Berlusconi-Galliani hanno portato 29 trofei in bacheca a Milanello. E Adriano Galliani è lì, in tribuna, per il match del cuore.

