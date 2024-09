Nella foresta di tappeti di Mariantonia Urru 

In natura c’è il tappeto della foresta. Che nell’arte diventa la foresta di tappeti di Mariantonia Urru. I due mondi paralleli, della natura e dell’arte, si fondono in “Rug Forest”, la mostra che aprirà i battenti domani a Olbia, alle 18.30, nei locali del padiglione ex Audi.

L’idea

Il progetto curato dall’imprenditrice tessile di Samugheo, in collaborazione con Maurizio Usai e Greenitaly Coast, celebra artigianato sardo e natura esaltando il connubio perfetto tra la lana di pecora e la macchia mediterranea. “Rug Forest”, spiegano gli organizzatori dell’installazione di tappeti, che sarà visitabile fino al 20 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18, «è un viaggio in cui il bioma della macchia mediterranea fa da culla e da cornice ai tappeti, realizzati interamente in lana, materiale concepito come risorsa naturale e rinnovabile, seguendo processi produttivi basati sulla massima sostenibilità ecologica e sulla promozione di un’economia circolare».

La lana di pecora

Non a caso il brand M/U, nato nel 1979 con l’apertura del laboratorio da parte dall’omonima artigiana e cresciuto nel tempo, sotto la guida dei figli di Mariantonia, Giuseppe e Graziano Demelas, aderisce al progetto MARLAINE, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che prevede tra le azioni fondamentali la valorizzazione di una bioeconomia circolare, innovativa e sostenibile della filiera della lana italiana. “Rug Forest”, spiegano ancora, «vuole essere un invito a immergersi nelle sensazioni fisiche, tattili ed emozionali che la lana di pecora, materiale naturale nella sua forma più autentica e priva di trattamenti chimici e alteranti, genera in un contesto nuovo: la cornice della macchia mediterranea. Un tentativo di fusione tra due realtà autentiche, in cui i fili intrecciati dei tappeti, creazioni uniche e innovative, si fondono con gli arbusti e la vegetazione mediterranea, per regalare un’esperienza nuova, pura ed elegante».

La tessitrice

Al vernissage parteciperà la curatrice del progetto, l’ottantenne Mariantonia Urru, che da una tradizione, la realizzazione del suo corredo personale per la quale ha iniziato poco più che bambina a praticare l’arte della tessitura, ha cominciato a coltivare una passione che l’ha portata a creare l’azienda che porta il suo nome e le cui collezioni, di tappeti e tessuti d’arredo, firmate da designer, sardi e non, di formazione internazionale, trovano applicazione in particolare nell’arredo delle strutture commerciali e ricettive locali. Il tutto partendo dal concetto della valorizzazione del ricco patrimonio dell'artigianato sardo in chiave contemporanea. «Il nostro viaggio è iniziato con la passione di preservare e celebrare le antiche tradizioni della produzione tessile sulla nostra Isola, per dedicarci poi alla creazione di articoli tessili che racchiudono l’essenza della nostra cultura con un approccio moderno e sofisticato», assolutamente raffinato.

In concomitanza con “Rug Forest” il padiglione ex Audi ospiterà la mostra “I luoghi di dove” dell’artista Licia Sanna.

