Nella fontana acqua stagnante e rifiuti 

Non sembra una fontana dove Anita Ekberg entrerebbe scalza, invitando Marcello Mastroianni a unirsi a lei. Ma anche la fontana davanti alla farmacia comunale in piazza Rinascita faceva anche una bella figura, finché non si è guastata.

Tra i residenti c’è chi dice almeno da tre mesi. Così, l’acqua ristagna, e assume un colore verdastro. Uno spettacolo triste, soprattutto considerando che la fontana è stata un fiore all’occhiello del centro. E qualcuno ha deciso anche di buttarvi dentro cartacce. Purtroppo non è la prima volta. In passato a causa di un guasto era rimasta ferma per anni, prima di essere riattivata. Ma è durato poco. Ora che è giunta la primavera, molti sperano non di farci il bagno, ma di avere almeno un po’ di refrigerio. Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici e Servizi tecnologici annuncia: «Ho dato incarico agli uffici tecnici dì verificare le cause del non funzionamento. Mesi fa l’avevo fatta riattivare dopo anni di fermo».

RIPRODUZIONE RISERVATA