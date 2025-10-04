«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica» 

Più risorse per la sanità pubblica, il rafforzamento del welfare, un fondo speciale per la transizione energetica, il rispetto del patto di Buggerru, lavoro stabile, più fondi per le aree di crisi industriale, per la mobilità, un grande piano di investimenti sulla casa, un fondo destinato ai Comuni per il sostegno dei costi per anziani e minori nelle strutture sociosanitarie. Sono alcune delle richieste e dei suggerimenti avanzati dalle parti sociali e dal Cal all’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni in vista della prossima Finanziaria. Stavolta - l’assessore l’ha ribadito anche in occasione dell’ultimo vertice con i sindacati - l’obiettivo è approvare entro il 31 dicembre, nel rispetto dei tempi.

I sindacati

«Ci aspettiamo che siano ridotte, rispetto agli incrementi degli ultimi anni, le risorse alla sanità privata», spiega il segretario della Cgil Fausto Durante, «è urgente concentrare nel pubblico tutte le risorse possibili, con un piano straordinario di assunzioni, investimenti in tecnologie e infrastrutture». Serve, inoltre, «un rafforzamento del welfare, in particolare il capitolo sulla non autosufficienza così come i programmi di inclusione e protezione sociale per chi si trova in condizioni di vulnerabilità». Sul tema dell’industria e della transizione il segretario ha rilanciato la proposta di costituire una Agenzia regionale per lo sviluppo economico e industriale e un fondo speciale per la transizione: «In questo quadro, oltre alle misure di sostegno al reddito, si potrebbero programmare in modo organico le scelte per una politica industriale moderna e sostenibile e i relativi piani formativi per le nuove professionalità». La Cgil ha anche sottolineato «l’urgenza di rispettare gli impegni stilati dalla presidenza della Regione nel Patto di Buggerru, e stanziare le risorse previste, trenta milioni in tre anni: «Non potremo tollerare che non venga onorato questo impegno».

Per la segretaria della Uil Fulvia Murru «la manovra 2026–2028 può essere una vera occasione di svolta, ma servono scelte coraggiose che mettano al centro lavoro stabile, sanità efficiente, sicurezza sul lavoro e una mobilità moderna e accessibile». Anche Uil sottolinea la necessità di un piano assunzionale nella sanità, con l’obiettivo di ridurre del 20% annuo le liste d’attesa, e di maggiori risorse per i comuni interni per contrastare spopolamento e disuguaglianze territoriali. Tra le priorità anche maggiori risorse dedicate alla mobilità, per migliorare i collegamenti interni e con il resto del Paese, garantendo accessibilità e coesione territoriale. In generale, sostiene Murru, «ogni euro deve essere speso con responsabilità e trasparenza per trasformare il bilancio regionale in un vero strumento di sviluppo, sicurezza e giustizia sociale per la Sardegna».

I Comuni

Al vertice con Meloni ha partecipato anche il presidente del Cal Ignazio Locci. A parte i problemi legati al Fondo unico, ha sottolineato la necessità di un fondo di compensazione che supporti i trenta Comuni sardi che hanno spettanze negative sul Fondo di solidarietà comunale (Fsc) e nazionale (Fsn). E ha parlato di un grande piano di investimenti sulla casa, «almeno un miliardo di euro nei prossimi tre anni. Ci sarebbero sicuri benefici sia in termini economici che di coesione sociale». Un altro problema che riguarda gli enti locali somo i costi per anziani e minori nelle strutture sociosanitarie: «È indispensabile che la Regione intervenga con un fondo apposito». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA