Urzulei.
14 novembre 2025 alle 00:27

Nella festa d'autunno rinasce il gruppo folk 

Tra domani e domenica prossimi a Urzulei apre le porte per un evento che coniuga musica e spettacolo. Un evento che decanta le tradizioni, con l’apertura degli stand artigianali e del percorso enogastronomico e i lavoratori esperienziali dedicati a usi e costumi del paese. Un esercito di artisti, una ventina fra i più popolari del panorama sardo, animerà strade e piazze.

Lungo l’itinerario disegnato dagli organizzatori (Pro Loco e Comune) sfileranno alcune tra le maschere più celebri dell’Isola e si esibiranno cori polifonici e fisarmonicisti. Una festa d’autunno, curata e presentata da Giuliano Marongiu, che si concluderà domenica all’insegna di canti e balli comunitari. L’evento, “Urzulei tra montagne e tradizioni”, terrà a battesimo anche il nuovo gruppo folk, fresco di fondazione dopo diversi anni di silenzio, denominato “Santu Giorghi de Orthullè”.

La rassegna sarà l’occasione per conoscere i componenti della formazione culturale, una quindicina di giovani, e ammirare gli abiti tradizionali. Nonostante lo spopolamento, fenomeno radicato ovunque e che in paese divora decine di residenti ogni anno, in paese si rafforza la passione per le tradizioni, confermata anche dalla presenza di due formazioni di canto a tenore. (ro. se.)

