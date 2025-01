Nella ex biblioteca vivono due famiglie da oltre dieci anni  

A dicembre la Polizia Locale è intervenuta in via Laghi Masuri per identificare una giovane mamma che aveva preso possesso di una casa comunale dopo la morte dell'assegnataria. In via Col di Lana è stata occupata persino l'ex sede del Sunia (Sindacato inquilini e assegnatari), una situazione delicata «nota ed attenzionata», fa sapere il Comune, «che coinvolge più servizi». Altro caso toccante a Pirri, dove l'ex biblioteca di via dei Partigiani si è trasformata in casa per due famiglie, una delle quali vi risiede da dieci anni.

«Si tratta di persone seguite dai nostri servizi», spiegano dal Comune. «Non hanno fatto domanda per accedere alla graduatoria per avere una casa, hanno solo una residenza a Pirri di tipo “non convenzionale” come quella in uso per i senzatetto».

Nel 2015 l'ex biblioteca di Pirri era appena stata ristrutturata e avrebbe dovuto ospitare un centro sociale. «Ho vissuto il momento doloroso dell'occupazione, all'epoca ero una giovane consigliera», ricorda la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «da allora sono trascorsi dieci anni e l'auspicio è che si arrivi ad una soluzione. Confido in una collocazione di queste famiglie in alloggi dignitosi e nella restituzione dell'edificio alla collettività».

RIPRODUZIONE RISERVATA