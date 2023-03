Nella domenica del Fiandre ci sono le “Strade Sarde” 

Forse questa sarebbe davvero una gara nella quale investire un po’ di soldi regionali. Perché nessuna racconta la Sardegna come la “Strade Sarde-Andalas” che domani manda in scena a Ittiri l’edizione 2023, dedicata ai cicloamatori. Un passo indietro rispetto allo scorso anno (Juniores e Under 23), ma una prospettiva che, con i giusti ingredienti, potrebbe rendere questa gara attrattiva anche per i Master non sardi. Lungo i 77 km di gara (con 1200 metri di dislivello), la Cannedu Ittiri Antonio Manca ha inserito sterrati, tratti in lastricato, cemento e “muri”: è curioso che si disputi lo stesso giorno della Ronde van Vlaarderen, alla quale assomiglia. Il via alle 10.

In realtà le gare principali sono a Olbia, dove scatta la stagione agonistica su strada, con la firma della Terranova Fancello Cicli: alle 9 la 35ª Coppa Tipografia La Nebiolina, di 28,6 km per Esordienti; alle 10.30, la 57° Coppa Dentoni, di 57,2 km, per Allievi e Juniores. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA