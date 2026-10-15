Nella Dinamo contro Cento debutta Vitali 

Sassari. Pollice su nella Dinamo per Michele Vitali che debutterà domani al PalaSerradimigni contro Cento (inizio alle 20.30). Pollice giù tra gli ospiti per Stacey Davis che invece si è fermato per un infortunio molto simile alla mano destra. E si parla di un giocatore che da solo garantiva 23 punti e 8 rimbalzi, un terzo del fatturato della formazione emiliana. Nell'unica vittoria ottenuta finora da Cento, 98-88 contro Vigevano, di punti ne aveva firmati addirittura 37. Oltre Vitali junior è pronto a esordire in campionato anche il sassarese Riccardo Pisano, pure lui fermato un mese e mezzo da problemi fisici, muscolari nel suo caso. «Sono contento che ci siamo allenati finalmente al completo, eccezion fatta per Kajami-Keane e se tutto va come deve andare, sia Michele che Riccardo giocheranno qualche minuto», ha anticipato il coach Luca Vitali.

Cento fa davvero poco paura, anche se il tecnico biancoblù avverte: «Ci sarà una reazione degli altri giocatori». Obiettivamente però a parte la guardia Avery Johnson, l'altro polo offensivo di Cento con quasi 24 punti di media, non è che ci sia tantissimo talento offensivo tra gli italiani. Basti dire che nelle tre gare giocate finora nessuno è andato in doppia cifra, anche se domani avranno qualche tiro in più per provarci. Il più pericoloso è il play-guardia ventunenne Munari: poco più di 7 punti con buone percentuali da due e da tre (36%), mentre l'esterno Conti è molto preciso dentro l'area: quasi 7 punti col 77%.

Tanti protagonisti

Al contrario il ds Citrini insieme al coach Vitali hanno puntato su una Dinamo con talento diffuso. Il tecnico biancoblù spiega: «Possiamo proporre protagonisti diversi a seconda della partita e dei momenti. A Mestre abbiamo avuto sei giocatori in doppia cifra, questo dimostra che i ragazzi si passano il pallone volentieri». Se Michele Vitali e Pisano saranno chiamati per qualche minuto a riassaggiare il parquet, il centro Nobili è atteso da un contributo più sostanzioso, mentre sul play irlandese Flood si esprime così il compagno di reparto Diego Monaldi: «Sicuramente mi ha tolto un po' di pressione nel playmaking e il suo rapido inserimento ci consente anche di giocare in maniere diverse».

Le 50 di Brooks

Per il capitano sarà la partita numero 50 nelle competizioni italiane con la maglia della Dinamo. Nella stagione 2014/15 Jeff Brooks ha giocato 42 partite di campionato, compresi i playoff scudetto, più 5 tra Coppa Italia e Supercoppa. In questa stagione era presente a Milano e Mestre.

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